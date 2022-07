Počinje nova faza programa Energetski efikasan dom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija pokreće novu fazu programa Energetski efikasan dom čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija ugljen-dioksida, kao i razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva je saopšteno da program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Za potrebe ovog programa, Ministarstvo je obezbijedilo 300 hiljada EUR za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket), visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta, split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta, kao i ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta i energetski efikasne fasadne stolarije.

U okviru programa, građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do deset hiljada EUR, sa periodom otplate do šest godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima.

Ministarstvo će subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

Ministarstvo sprovodi ovaj program u saradnji sa partnerskim firmama – izvođačima radova Energos, Ening, Home Systems, Mikromont, Plam Inženjering i Roaming Montenegro, kao i partnerskim bankama: Erste banka, Hipotekarna banka, Lovćen banka i Prva banka.

Programom je, kako se navodi, predviđeno da građanin stupa u kontakt sa kvalifikovanim izvođačem radova kako bi dobio detaljnije informacije o ponudi u okviru programa Energetski efikasan dom.

“Po dobijanju ponude za izvođenje radova, građanin se obraća Ministarstvu kapitalnih investicija, sa zahtjevom za dobijanje potvrde da je kvalifikovan da učestvuje u programu Energetski efikasan dom, uz propratnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat na kojem će se izvoditi radovi legalan odnosno da je u procesu legalizacije”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo kapitalnih investicija je predvidjelo da građani zahtjeve za učešće u programu mogu dostaviti od danas do 5. avgusta do 14 sati. Za sve one koji ne budu mogli da traženu dokumentaciju dostave u navedenom roku, Ministarstvo kapitalnih investicija će tokom septembra objaviti nastavak javnog poziva za građane.

“Zahtjev i propratna dokumentacija se mogu dostaviti putem mejla na: [email protected], lično na arhivu Ministarstva kapitalnih investicija ili putem pošte. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, a u vezi covid19, preporuka Ministarstva kapitalnih investicija je da građani traženu dokumentaciju dostavljaju putem maila”, rekli su iz Ministarstva.

Ukoliko je zahtjev odobren, Ministarstvo kapitalnih investicija izdaje uvjerenje da je građanin kvalifikovan za učešće u programu, nakon čega se građanin obraća banci i aplicira za kredit.

“Procedure za implementaciju programa Energetski efikasan dom, kontakti partnerskih firmi i banaka, jedinične cijene materijala, opreme i usluga ponuđenih u okviru Programa, obrazac zahtjeva za dobijanje uvjerenja za učešće u Programu mogu se preuzeti na sajtu: www.energetska-efikasnost.me”, navodi se u saopštenju.

Sve informacije u vezi programa mogu se dobiti putem maila [email protected] ili putem telefona 020 482 220. Informacije o dinamici sprovođenja Programa biće redovno objavljivane na sajtu: www.energetska-efikasnost.me.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS