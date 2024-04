Početak turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički prevoz (ŽPCG) ove godine je turističku sezonu počeo sa dva vanredna voza od Bara do Kolašina kojima su u četvrtak i subotu prevezli 240 turista iz Njemačke i Austrije.

“Pokretanjem ovih vozova i drugima u najavi, možemo smatrati da je turistička sezona u našoj kompaniji zvanično počela”, navodi se u saopštenju.

ŽPCG, kako se dodaje, očekuje još jednu uspješnu sezonu o čemu govore i statistički podaci za mart, te povećanje prihoda od prodaje karata u međunarodnom saobraćaju, koji su 56,9 odsto veći u odnosu na mart prošle godine.

ŽPCG u svojoj ponudi ima prevoz turističkih grupa na relaciji Bar-Kolašin-Bar koje realizuje u saradnji sa turističkim agencijama i organizacijama, s оbzirom na to da željeznička pruga na ovoj relaciji svojom atraktivnošću i brojnim turističkim znamenitostima i nacionalnim parkovima naše zemlje u njenoj neposrednoj blizini zavređuje pažnju poput poznatih željezničkih pruga u Evropi.

