Početak realizacije projekta Aj rabotaj – Idemo u EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za evropske politike – MASTER pokrenula je projekat Aj rabotaj – Idemo u EU, koji ima za cilj da zainteresuje mlade za preduzetništvo i informiše ih o mogućnostima za proizvodnju i finansiranje.

Projekat ima za cilj i da mlade podstakne na razvijanje sopstvenih poslovnih ideja, a sve u skladu sa evropskom praksom.

„Visok nivo nezaposlenosti mladih smatra se posljedicom teškog ekonomskog konteksta regiona i zastarjelih obrazovnih sistema, koji ne ispunjavaju potrebe tržišta rada, te razvoj omladinskog preduzetništva u Crnoj Gori predstavlja jedan od načina koji mogu doprinijeti rješavanju ovog problema i našem bržem putu ka EU“, navodi se u saopštenju MASTER-a.

Kako su naveli, kroz realizaciju projektnih aktivnosti žele da neformalnom edukacijom, umrežavanjem i mentorstvom osnaže mlade u Podgorici za pokretanje biznisa i preduzetnički aktivizam.

Projektne aktivnosti će se realizovati tokom narednih deset mjeseci i one obuhvataju izradu Vodiča o mogućnostima za pokretanje sopstvenog biznisa u skladu sa evropskom praksom, Retreat kamp za umrežavanje potencijalnih i mladih preduzetnika, održavanje radionica za sticanje vještina i znanja, mentorstvo, kao i kreiranje motivacionih klipova koji će između ostalog doprinijeti promociji mladih preduzetnika.

Projekat je podržan u okviru ReLOaD2 programa, koji finansira EU, a sprovodi Kancelarija Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori udruženih u pet klastera.

„Osim navedenih aktivnosti, mladi će putem našeg portala i društvenih mreža redovno dobijati sve neophodne informacije i savjete o pokretanju biznisa, sa primjerima dobre prakse iz EU i Crne Gore. Stoga pozivamo sve mlade da nas zaprate na društvenim mrežama“ navodi se u saopštenju.

U MASTER-u smatraju ključnim da podstaknu mlade u Podgorici da razviju osobine i načine razmišljanja za preuzimanje inicijative i odgovornosti, kao i da se kroz primjere dobre prakse na EU nivou stvori pozitivan stav prema mladim preduzetnicima koji su pokrenuli uspješne biznise.

