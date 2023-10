Počeo štrajk radnika Pošte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaposleni u Pošti Crne Gore stupili su u štrajk, a u poslovnicama je obezbijeđen minimun procesa rada.

Radnik Pošte, Dragan Mitrović, rekao je televiziji Vijesti da su sami odredili minimun procesa rada, budući da on nije utvrđen kad je trebalo, još 2015. godine,

“Pošte funkcionišu sasvim normalno. Mi smo spremni na sve dogovore”, poručio je Mitrović.

Njegov kolega Miroslav Marković saopštio je da zaposleni imaju dva uslova, povećanje zarade 30 odsto i da im se plati radna nadoknada za vrijeme trajanja štrajka.

“Ne očekujemo da će doći do dogovora, znajući prethodni stav uprave. Mi smo tu, pripremili smo ljude za pregovore, ako nas slučajno pozovu”, rekao je Marković.

Mitrović očekuje da će štrajk potrajati.

Oni su poručili da štrajk prestaje po ispunjenj zahtjeva i da ga neće prekidati tokom progovora.

“Nijesmo rušitelji firme, nego socijalni partner koji pokušava da nađe zajednički jezik”, kazao je Mitrović.

