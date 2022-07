Počeo projekat za detekciju zloupotrebe bankovnih kartica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realizacija projekta u okviru kojeg će biti razvijen pristup za detekciju zloupotreba u transakcijama bankovnim karticama, zasnovan na tehnikama vještačke inteligencije, počela je danas, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Sastankom guvernera CBCG, Radoja Žugića, i dekana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Saše Mujovića, koji je održan danas, ozvaničen je početak projekta pod nazivom Detekcija zloupotrebe bankovnih kartica metodama vještačke inteligencije.

„Praktična primjena ovog pristupa u postojećim sistemima pružalaca platnih usluga, kao i u budućem sistemu instant plaćanja, smanjiće rizik zloupotrebe bankovnih kartica i podići stepen zaštite njihovih korisnika“, kazali su iz CBCG.

Žugić je naveo da su ciljevi ovog projekta i saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom višestruki.

„Kao prvo, želimo da doprinesemo sigurnijem i efikasnijem funkcionisanju platnih sistema u Crnoj Gori i pružimo podršku sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razvoju domaće ekspertize u oblasti finansijskih tehnologija. Istovremeno, želimo da damo podsticaj naučno-istraživačkom radu i razvoju praktičnog znanja u funkciji rješavanja konkretnih problema u ekonomiji, a posebno u realnom sektoru“, dodao je Žugić.

Mujović je izrazio zadovoljstvo zbog buduće saradnje, navodeći da je CBCG izuzetno moderna institucija koja prati savremene trendove i prepoznaje značaj nauke za prosperitet društva u cjelini.

Predviđeno je da projekat traje dvije godine, nakon čega će razvijeni pristup za detekciju zloupotreba u kartičnim transkacijama biti stavljen na raspolaganje svim zainteresovanim stranama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS