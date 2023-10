Počelo treće izdanje Cross Border Coworking Conference

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalna konferencija Cross Border Coworking Conference, koja stavlja fokus na potrebe digitalnih nomada i potencijal regiona da te potrebe zadovolji, okupila je danas više od 150 ljudi iz cijelog svijeta.

Ovogodišnje treće izdanje organizuju Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i INTERA Tehnološki park uz suorganizaciju Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Ana Bogdanović iz INTERA Tehnološkog parka kazala je da je činjenica da su digitalni nomadi značajan segment turističke populacije, te upravo u tome i leži razlog zbog kojeg organizuju takve konferencije.

“Ovo je već treća konferencija po redu, a na osnovu prethodne dvije možemo vidjeti vrlo pozitivne rezultate koje su donijele našim državama, kako Crnoj Gori, tako i Bosni i Hercegovini. Konferencija pruža priliku državi da predstavi svoju ponudu namijenjenu digitalnim nomadima, ali i okupi predstavnike digitalnih nomada koji nakon konferencije nastavljaju širiti priču o ovim zemljama u svojoj zajednici“, rekla je Bogdanović prije početka konferencije novinarima.

Ove godine na pozornicu će se popeti 27 govornika iz cijelog svijeta koji će razgovarati o potencijalima Bosne i Hercegovine i Crne Gore, radu na daljinu, burnout sindromu, upravljanju vremenom, povezanošću digitalnih nomada i lokalnih zajednica, ličnom imidžu i mnogim drugim temama.

Jedna od govornica na konferenciji, Shandra Barker, kazala je da je njena uloga u svijetu digitalnih nomada da pomaže drugima koji vode isti način života da kreiraju pozitivnu životnu rutinu kako bi izbjegli sindrom burnout-a.

“Porijeklom sam iz Kanade, a trenutno boravim u Holandiji. Ovdje sam jer smatram da je Crna Gora odlična prilika za razvoj digitalnog nomada kao pojedinca, te proširenje poslovne mreže, čemu u prilog ide činjenica da su ljudi izrazito gostoljubivi što je jedna od prednosti regiona“, rekla je Barker.

Tokom programa konferencije 12 coworking prostora iz regiona će kroz četvorominutne prezentacije predstaviti svoje zajednice i usluge kao resurse koji stoje na raspolaganju digitalnim nomadima koji borave u regionu.

Konferencija nudi pregršt mogućnosti za upoznavanje i ostvarivanje saradnji, ali i poznanstava i prijateljstava te je posvećena upravo povezivanju ključnih stakeholdera u regionu sa digitalnim nomadima.

Programu konferencije prethodio je speed networking i večernji koktel u prostorijama Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, gdje su svi učesnici imali priliku ostvariti prvi kontakt i poznanstva koja će zasigurno produbiti tokom konferencije. Učesnike sjutra čeka i krstarenje Bokom kotorskom i zajednički ručak kao prilika za sabiranje utisaka i dijeljenje iskustava.

Ovogodišnje izdanje je sufinansirano sredstvima Evropske unije i Vlade Njemačke kroz projekt Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery.

Ovaj projekt implementira GIZ BiH s ciljem smanjenja ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID-19 pandemijom.

Projekt, između ostalog, doprinosi jačanju kapaciteta turističkih operatera, razvoju održivog turizma i brendiranju Bosne i Hercegovine kao destinacije za digitalne nomade.

Konferenciju su dodatno podržali Investiciono razvojni fond (IRF), Opština Nikšić, Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG), Turistička organizacija Nikšić, Nikšićko pozorište, ZenDev, DELI i Coca Cola HBC Crna Gora. Medijski pokrovitelji konferencije su Bljesak.info, Nezavisne novine, Večernji list i RTNK.

