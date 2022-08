Počeli pregovori o direktnoj avio-liniji Podgorica – Sarajevo

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje direktne avio-linije Podgorica – Sarajevo bilo bi ekonomski plodonosno i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu (BiH), ocijenjeno je na sastanku predstavnika crnogorskih i aerodroma Sarajevo.

Predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić, kazao je da nakon razgovora sa direktorom Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Alanom Bajićem, ima izuzetno pozitivne utiske.

„Uz saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, cijenim da bi uspostavljanje direktne, cjelogodišnje avio linije između Podgorice i Sarajeva, ali i, eventualno, uvođenje sezonskih letova iz Sarajeva ka Tivtu, rezultiralo ekonomskim benefitima, ne samo za dvije kompanije, već i za obje zemlje“, kazao je Dobardžić.

On je dodao i da ga posebno raduje što je Međunarodni aerodrom Sarajevo prepoznao značaj potencijalne saradnje sa Aerodromima Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi i o procesu modernizacije i proširenju kapaciteta sarajevskog aerodroma, a Dobardžić je naveo da će njihova iskustva biti važna i za Crnu Goru.

