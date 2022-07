Počela izgradnja novog turističkog kompleksa u Kolašinu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Kompanija BB Invest Group i Casa Hospitality Management potpisali su ugovoro o upravljanju kondo hotelom u okviru Wolf Condominium kompleksa.

Saradnja između kompanije BB Invest Group i Casa Hospitality Management, u okviru koje posluje hotelska grupa Casa del Mare, formalizovana je potpisivanjem ugovora, na osnovu koga će kondo hotelom, koji će činiti centralni dio novog Wolf Condominium kompleksa, upravljati hotelska grupa Casa del Mare.

Iako su radovi na izgradnji ovog projekta zvanično započeli prije par sedmica, interesovanje potencijalnih kupaca ne jenjava, prenosi Mediabiro.

Izvršni direktor BB Invest Group, Marko Čanović, kazao je da je cilj projekta da stvori inspirativno i mirno planinsko mjesto za odmor i investiciju, a Kolašinu kao gradu i turističkoj privredi sjevera Crne Gore bude dodatan stimulans za ekonomski prosperitet.

“Ovim projektom postajemo sastavni dio jedne važne zajednice i naša odgovornost kao investitora je da je podržavamo i da, kroz komunikaciju sa mještanima, kontinuirano učestvujemo u obogaćivanju turističke ponude Kolašina i to je obaveza koju kao kompanija ozbiljno shvatamo. Ne manje važno, razvoj ovog kompleksa pružiće značajne mogućnosti za zaposlenje stanovništvu iz ovih krajeva, imajući u vidu da će, kada condo hotel bude otvoren, cjelokupni kompleks zapošljavati gotovo 100 ljudi kroz različite modele i okvire, što je velika šansa i za razvoj lokalne ekonomije”, rekao je Čanović.

U tom smislu, kako je dodao, posebno ihraduje što je njihov saveznik u ovoj priči iskusan crnogorski brend kao što je Casa Hospitality Management, koja već više od decenije svojim primjerom pokazuje šta znači kvalitetno i odgovorno poslovanje.

Osnivač Casa Hospitality Managementa, u sklopu koje posluje Casa del Mare, Nikola Milić, ne krije zadovoljstvo što ima priliku da svoje dugodišnje iskustvo u turizmu i ugostiteljstvu prenese i na sjever Crne Gore.

“Kao neko ko je svoje prve korake napravio upravo u ovim krajevima, znam da cijenim sve što sjever nudi, njegovu jedinstvenu ljepotu, ali i mentalitet i ljude koji ga čine. Ljubav prema ugostiteljstvu, lokalnom dobru, turizmu i ljudima je uvijek inspirisala napore hotelske grupacije Casa del Mare da, u svakoj sferi poslovanja, budemo bolji i inovativniji”, saopštio je Milić.

On je dodao da se, kao jedna porodična priča koja počiva na temeljima prijateljstva i uvažavanja, trude da, osluškujući potrebe zajednice u kojoj posluju, konstantno uče od onih sa kojima sarađujemo.

“Zadovoljstvo nam je što možemo biti podrška kompaniji BB Invest u ovom projektu, i uvjeren sam da ćemo zavrijediti i povjerenje lokalne zajednice da ovaj hotel učinimo ponosom ne samo Kolašina, već i cjelokupnog sjevera Crne Gore”, istakao je Milić.

Hotelska grupacija Casa del Mare postoji već 13 godina i u svom sastavu ima pet malih luksuznih hotela na crnogorskoj obali i to Casa del Mare Blanche, Casa del Mare Mediterraneo, Casa del Mare Amfora, Casa del Mare Vizura i Casa del Mare Pietra.

Casa del Mare, kao domaći brend koji je stavljajući u prvi plan lokalno i dobro iz Crne Gore postao sinonim za kvalitetnu uslugu, dobitnik je mnogih prestižnih domaćih i regionalnih nagrada.

Na svega nekoliko minuta of centra grada i ski staza, Wolf Condominum kompleks u svom sastavu imaće hotel visoke kategorije sa 60 hotelskih jedinica, 64 stanova i turističkih apartmana, kao i poslovne prostore koji su u prodaji od prošlog mjeseca.

U sklopu Wolf-a kupci i posjetioci će takođe imati pristup spa i wellness centru, teretani i bazenu, te hotelskom baru i ekskluzivnom restoranu jedinstvenog gastronomskog koncepta.

Rok za izgradnju kompleksa Wolf Condominium vrijednosti oko 15 miliona EUR i obima 13 hiljada kvadratnih metara je tri godine.

