Počela isplata dividende

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) počela je isplata dividende u neto iznosu 5,81 cent po akciji.

Isplata dividende počela je u petak.

Dividenda se isplaćuje na osnovu odluke donijete na Skupštini akcionara krajem juna.

Ukupan iznos bruto dividende koji se isplaćuje akcionarima iznosi deset miliona EUR.

Bruto iznos dividende po akciji je 6,84 centa.

Isplata će se obaviti preko Erste banke, a preduzeća i građani akcionari detaljnije informacije o načinu isplate mogu naći u obavještenju CGES-a koje je objavljeno na sajtu Montenegroberze.

Za sve dodatne informacije akcionari mogu kontaktirati CGES putem mejla [email protected].

