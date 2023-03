Počela dodjela plastenika u crnogorskim opštinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede počelo je, u saradnji sa lokalnim samoupravama, dodjelu plastenika, čime se planira povećati samodovoljnost proizvodnje hrane kako na nivou domaćinstava, tako i na nivou lokalnog tržišta.

“Očekujemo da će se do kraja ove sedmice obaviti dodjela preko 40 odsto ukupnog broja plastenika, dok je plan da se cjelokupna količina podijeli do kraja sljedeće sedmice”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U pitanju su plastenici koji su namijenjeni za proizvodnju na nivou domaćinstava. Tom mjerom građani će dobiti 2,5 hiljada plastenika.

“Dodjela plastenika za potrebe domaćinstava realizuje se u sklopu prethodno donesenih mjera Vlade, odnosno javnog poziva za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća, u cilju pospješivanja samodovoljnosti proizvodnje hrane, kao jedan od dodatnih vidova podrške poljoprivrednim proizvođačima usljed poremećaja na globalnom tržištu poljoprivrednih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Nakon dva raspisana tendera, na kojima, usljed poremećaja cijena poljoprivrednih inputa na tržištu, nije bilo javljanja ponuđača koji su ispunjavali uslove, treći tender uspješno je završen, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora sa opštinama i stekli uslovi za distribuciju plastenika za domaćinstva.

“Ukupna vrijednost tendera je 499,85 hiljada EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV)”, rekli su iz Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ovogodišnjim agrobudžetom, kroz mjere ruralnog razvoja, podržava nabavku plastenika, od 60 do 80 odsto podrške, što će detaljno biti definisano javnim pozivom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS