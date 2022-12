Plantažama za sanaciju štete 1,5 miliona EUR iz budžetske rezerve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će iz tekuće budžetske rezerve isplatiti 1,5 miliona EUR kompaniji Plantaže za sanaciju štete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o potrebi podrške privrednom društvu „13. jul – Plantaže”.

U Informaciji se navodi da je nevrijeme koje je 23. juna pogodilo Glavni grad i Opštinu Tuzi nanijelo višemilionsku štetu privrednom subjektu koji je, kako se ističe, zamajac crnogorske poljoprivrede i najveći brend Crne Gore.

Iz Vlade su ukazali da ukupna visina nastale štete u višegodišnjim zasadima ove kompanije u ovoj i narednoj godini procijenjena u iznosu od skoro osam miliona EUR.

„Imajući u vidu navedeno, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da isplati 1,5 miliona EUR iz sredstava Tekuće budžetske rezerve privrednom društvu „13. jul – Plantaže” za sanaciju štete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda – grada“, navodi se u saopštenju.

Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove za izgradnju turističkog naselja na lokaciji koju čini više katastarskih parcele KO Dolja, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene NP „Prokletije“, Opština Gusinje, po zahtjevu Bektešević Almira.

Iz Vlade su objasnili da se lokacija se nalazi u trećoj zoni zaštite Parka u kojoj se, u režimu održivog korišćenja, mogu razvijati naselja i prateća infrastruktura u mjeri u kojoj se ne izaziva narušavanje osnovnih vrijednosti područja.

Kako su naveli, konstatovano je da dugoročni razvoj turizma u toj zoni može integralno valorizovati raskošnu i atraktivnu prirodu ledničkih valova Grebaje, predjela Bjeliča, Karanfila, Popadije i Valušnice.

„U diskusiji je iskazana snažna podrška realizaciji ove značajne poslovne inicijative uspješnog predstavnika crnogorske dijaspore i istaknuta čvrsta opredijeljenost Vlade da učini sve što je neophodno kako bi se uklonile birokratske barijere za ostvarenje sličnih projekata u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o obrazovanju Nacionalnog savjeta za turizam i donijeta Odluka o obrazovanju Savjeta.

Zadaci Savjeta, kako su naveli iz Vlade, odnose se,nizmeđu ostalog, na podsticanje implementacije definisanih strateških pravaca razvoja turizma u Crnoj Gori, koordinaciju i praćenje realizacije strateških projekata i dokumenata iz oblasti turizma u pravcu održivog upravljanja destinacijom.

„Kao i na iniciranje donošenja nove ili izmjena i dopuna važeće zakonske i podzakonske regulative radi stvaranja boljeg normativnog i institucionalnog okvira za turistički razvoj u skladu sa međunarodnim propisima i standardima“, rekli su iz Vlade.

Prema njihovim riječima, cilj svih aktivnosti je da Crna Gora u 2025. godini bude globalno prepoznata turistička destinacija, koja na održiv način upravlja destinacijom, kreirajući inovativni, zeleni i inkluzivni turistički proizvod, utičući na povećanje turističke potrošnje, smanjenje regionalne neujednačenosti, u cilju podizanja nivoa životnog standarda lokalnog stanovništva i satisfakcije turista.

Radom Nacionalnog savjeta za turizam, koji čini 19 članova, rukovodiće predsjednik Vlade Dritan Abazović.

Vlada je usvojila Informaciju o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve na ime mjera iz četvrtog paketa podrške zbog COVID krize, odobrenih u prvom kvartalu 2021. godini, koja se odnose na podršku novom zapošljavanju.

Iz Vlade su kazali da su područne jedinice Uprave prihoda i carina izradile su za svakog obveznika rješenje o usvajanju zahtjeva za oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica i dijela doprinosa za PIO na teret zaposlenog i poslodavca, a koji nijesu veći od prosječne zarade, počev od 1. marta prošle godine.

U Informaciji se naglašava da Vlada, odobravanjem ukupnih zaostalih transakcija, s ciljem pune primjene izmijenjenih zakonskih odredbi, ispunjava prava poreskih obveznika iz odredbi koje su se odnosile na mjere podrške novom zapošljavanju u 2021. godini, a povodom krize izazvane pandemijom COVID-a.

Navodi se da su za period od 1. marta do 31. decembra prošle godine odobrene subvencije u iznosu od 81,5 hiljada EUR, koja se odnosi na 150 obveznika, odnosno za 200 novozaposlenih.

„Za period od 1. januara do 30. septembra ove godine odobrene su subvencije u iznosu od 106,5 hiljada EUR, koja se odnosi na 152 obveznika, odnosno za 203 novozaposlenih“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je odobreno da se rasknjiži i stornira zatezna kamata na poreska dugovanja koja je automatski obračunavana zbog kašnjenja u odobravanju i prenosu subvencija.

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o unapređenju realizacije započetih projekata u okviru kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj za ovu godinu.

U Informaciji se navodi da su u predhodnom periodu upućeni zahtjevi više predstavnika izvođača radova u vezi sa problemima nemogućnosti ispunjavanja ugovorenih obaveza o građenju zbog drastičnog porasta cijena u sektoru građevinarstva.

Ističe se da bi raskid ugovora za državu, kao investitora bilo skuplje rješenje, a opstanak izvođača bi bio direktno ugrožen, te da je potrebno naći rješenje koje bi omogućilo nesmetanu realizaciju ugovora.

Iz Vlade su objasnili da je Zakonom o javnim nabavkama propisano da pri zaključivanju ugovora sa izvođačima radova, Uprava za saobraćaj i Uprava za kapitalne projekte u skladu sa ugovorenim obavezama i tenderskom dokumentacijom mogu da isplaćuju avans.

„Imajući u vidu gore navedeno, kao i važnost završetka i realizacije značajnih projekata kako za ekonomski tako i privredni rast države, Vlada je zadužila uprave za saobraćaj i za kapitalne projekte da omoguće avansno plaćanje izvođačima radova za započete projekte u skladu sa pozitivnim propisima i zakonskim normama“, zaključuje se u saopštenju.

