Planirani projekti u Baru doprinijeće razvoju tog dijela crnogororske obale i države

Bar, (MINA-BUSINESS) – U Baru će biti izgrađena dva stambena kompleksa, u skladu sa sa najvišim standardima kada je u pitanju kultura življenja i prvi hotel u toj opštini sa pet zvijezdica, čija izgradnja će doprinijeti razvoju tog dijela crnogororske obale i države.

Arhitekta Sahret Hajdarpašić rekao je da na crnogorskom tržištu posluju desetak godina, navodeći da je jedan dio projekata u fazi realizacije, dok se drugi planiraju.

„Ono na čemu sad radimo su tri velika projekta koji su površine 60 hiljada metara kvadratnih. Dva su stambeni kompleksi u široj i užoj zoni Bara i jedan je hotelski kompleks sa pet zvijezdica sa plažom. Svi kompleksi koji se grade i za koje se planira gradnja će biti sa najvišim standardima koje savremena tehnologija gradnje poznaje, što se tiče materijala i rješenja koje smo implementirali“, naveo je Hajdarpašić, prenosi PR Centar.

Prema njegovim riječima, renomirane kompanije koje su radile na rješenjima su se potrudile da prenesu sve ono što je nova ideja u oblasti stambene gradnje i hotelijerstva.

„Radi se o projektima u koje je uloženo nekoliko desetina miliona EUR“, dodao je Hajdarpašić.

Govoreći o Zaha place objektu, koji je u završnoj fazi projektovanja, Hajdarpašić je objasnio da se radi o modernom konceptu stanovanja, sa najvišim standardima kada je u pitanju kultura življenja i onoga što će biti materijali i tehnologije implementirani u njega.

„Ukupne je površine 19 hiljada metara kvadratnih, sa garažama, savremenim penthausima, dupleksima, apartmanima. Nalazi se u samom centru Bara, sa svim pejzažnim uređenjem i pratećim sadržajima. Počećemo sa realizacijom gradnje u avgustu i računamo da će u naredne dvije godine taj kompleks biti otvoren“, rekao je Hajdarpašić.

On je ocijenio da će ovaj kompleks biti novi momenat u razvoju Bara i da će biti prekretnica za mnoge koji žele da se bave stambenom gradnom u tom gradu, a i šire.

„Sa ovim kompleksom pokušali smo da se smjestimo na nivo ekskluzivnih naselja, kakva nudi Tivat“, istakao je Hajrdapašić.

Kad je u pitanju kompleks Madam palace, Hajdarpašić je kazao da se taj objekat nalazi na putu ka Ulcinju i cijelom svojom površinom je na obali mora.

„Zauzima poziciju od magistrale prema Ulcinju do mora. Plaža je uređena. Radi se o kompleksu od 180 smještajnih jedinica, sa garažama od tri nivoa, spa i velnes centrom, konferencijskom salom, hotelskim restoranom i svim prateim sadržajima koji su neophodni za ovakvu vrstu kompleksa“, naveo je Hajdarpašić.

Govoreći o kompleksu Emerald residence, on je kazao da se nalazi u Bjelišima, u mirnijem kraju, navodeći da u okviru svog koncepta ima otvorene bazene za djecu i odrasle, parkove za igranje, maslinjake, šetališta i sve ono što ekološki standard zahtjeva od modernih naselja.

„Ukupna površina ovog kompleksa je oko 20 hiljada metara kvadratnih. Radi se o četiri stambene zgrade koje imaju 320 stanova“, rekao je Hajdarpašić.

On je najavio da će uskoro prva zgrada iz ovog kompleksa biti u funkciji.

Predstavnik MNE property invest kompanije, Rajner Laborenc, saopštio je da prije tri godine nije znao gdje je Bar, a da je otprilike znao gdje se Crna Gora nalazi na karti.

„Od tada se puno toga promijenilo – to da sam po sedmi put u Baru i da sam uložio 22 miliona EUR. Prijatelji iz Crne Gore su mi rekli da je to dobra država za investicije. Međutim, imao sam nedoumice u vezi sa tim – Balkan, korupcija, pravni sistem, bankarski sistem. Kao investitor znao sam da ta nesigurnost daje dobre šanse“, kazao je Laborenc.

On je rekao da je, kada je došao prvi put u Crnu Goru, shvatio da je na putu ka Evropskoj uniji (EU), navodeći da se tada zaljubio u ovu državu.

„Shvatio sam da Crna Gora, odnosno Bar, je veoma nastrojen prema investitorima. U odnosu na ono što sam imao predrasude, shvatio sam da ovdje čovjek kada da riječ, da je i ispuni, i radovi se odvijaju kako treba. Investicija u ove projekte će biti prvi korak“, kazao je Laborenc.

On smatra da su potrebni povjerljivi odnosi među ljudima za strane investitore.

„Neću se zaustaviti, ovo je moj prvi korak u investicijama u Crnoj Gori“, poručio je Laborenc.

