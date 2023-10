Planiraju podršku transportnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Program privremene hitne podrške transportnom sektoru u kontekstu trenutne globalne krize izazvane ratom u Ukrajini, koji je pripremilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Državni sekretar u Ministarstvu, Admir Šahmanović, kazao je na sjednici Vlade da su se zbog poskupljenja energenata crnogorski prevoznici našli u nezgodnoj situaciji i da je sve to uticalo na inflaciju i na podizanje cijene građanima.

“Na ovaj način želimo da amortizujemo taj negativan inflatorni uticaj. Stvorili smo zakonski osnov u saradnji sa Agencijom za zaštitu konkurencije (AZK), kako bi se u skladu sa Zakonom o dodijeli državne pomoći napravio program koji bi omogućio prevoznicima da dobiju novčana sredstva iz državnog budžeta”, rekao je Šahmanović.

On je objasnio da su u koordinaciji sa Ministarstvom finansija pokušali da pronađu sredstva, ali da su sada ubrzali dinamiku, kako bi stvorili zakonski osnov za tu vrstu podrške.

“Iz razloga što je do kraja godine bilo potrebno donijeti ovaj dokument, mi sada pravimo zakonski osnov. Napominjem da trenutno nemamo planirana sredstva, da Ministarstvo finansija nije bilo u prilici da obezbijedi sredstva sada, ali je bitno da se ti zahtjevi zaprime do kraja ove godine, kako bi se ispunili ti zakonski uslovi”, poručio je Šahmanović.

On je dodao da će blagovremeno informisati javnost i prevoznike o načinu apliciranja i da se nada da će i naredni saziv vlade imati sluha da im izađe u susret, jer na ovaj način prevoznici mogu dobiti do milion EUR podrške po zahtjevu, odnosno po privrednom subjektu.

“Time bismo izašli u susret i našem avio-prevozniku i željezničkim i pomorskim preduzećima, što će predstavljati dobar podsticaj za prevazilaženje krize u kojoj su se našli”, zaključio je Šahmanović.

