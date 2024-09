Plan rasta šansa Crne Gore za dostizanje EU kvaliteta života

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je spremna da ispuni ciljeve iz Plana rasta i tako uspješno završi finalnu fazu pregovora i postane prva sljedeća članica Evropske unije (EU), poručio je premijer Milojko Spajić.

On je u Briselu prisustovao radnom ručku koji je za lidere Zapadnog Balkana organizovala predsjednica Evropske komisije (EK), Ursula fon der Lajen.

“Činjenica da je sastanak organizovan već na startu novog mandata fon der Lajen, jasno pokazuje da politika proširenja ostaje na vrhu agende. To je predsjednica EK saopštila i nakon sastanka, uz poruku da je zemljama regiona mjesto u EU i da će se na tome posebno raditi”, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika Vlade.

Plan rasta, koji se zasniva na finansijskoj podršci na osnovu ispunjenih reformi, donosi zemljama Zapadnog Balkana fond od šest milijardi EUR, ali još veći benefit je pristupanje jedinstvenom evropskom tržištu.

„Imali smo izuzetno prijateljski sastanak sa fon der Lajen i liderima zemalja Zapadnog Balkana. Ovdje nema konkurencije, ali je istaknuto da je Crna Gora napravila značajne rezultate i da može biti primjer svima. Reformska agenda za nas će biti od najveće važnosti u narednom periodu, zato što se glavni cilj Plana rasta potpuno poklapa sa našim nastojanjem da unaprijedimo standard građana“, saopštio je Spajić nakon sastanka.

On je dodao da bi kroz ovaj instrument Komisije, ekonomski rast Crne Gore i zemalja regiona trebalo da bude udvostručen, što će ubrzati ekonomsku konvergenciju Zapadnog Balkana i približavanje zemljama EU i najvažnije – unaprijediti standard i kvalitet života građana.

Crna Gora je prva od država regiona koja je pripremila svoju Reforsku agendu i prva je ovaj sveobuhvatni i ambiciozni dokument dostavila EK, koja ga je od samog starta ocijenila najzrelijim.

“Veoma odgovorno smo pristupili kreiranju agende, kako bi na pravi način iskoristili sve benefite i podsticaje koje ovaj instrument nudi. Nakon redovnih konsultacija sa EK, došlo se do konačne Reformske agende koju ćemo usvojiti na narednoj sjednici Vlade, tako da budemo spremni da odmah krenemo u reforme i napravimo odlučujući korak ka punopravnom članstvu u EU, što je san velike većine naših građana”, poručio je Spajić.

On je dodao da Crna Gora želi da 2028. godine postane 28. članica.

“Moramo da zadržimo intenzivan tempo rada i da nastavimo da implementiramo sve reforme”, istakao je Spajić.

On je zaključio da je Crna Gora u savršenoj poziciji da bude prva sljedeća članica EU, jer ima izuzetnu dinamiku na EU putu, posvećena je regionalnoj saradnji, potpuno usklađena sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i kredibilan je član NATO-a.

Na sastanku se razgovaralo i o posjeti fon der Lajen Crnoj Gori i regionu u najskorijem roku.

