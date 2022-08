PKCG pokrenula kampanju Snaga je u nama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) pokrenula je kampanju pod sloganom Snaga je u nama, usmjerenu na širenje svijesti o veličini, snazi i značaju crnogorske privrede za ukupan razvoj države.

Iz PKCG je saopšteno da je cilj kampanje povećanje povjerenja u kvalitet domaćih proizvoda i usluga, čime se u kontinuitetu stimuliše razvoj privrede, te afirmišu potencijali kojima Crna Gora raspolaže.

„Crna Gora ima kvalitetne i kompetentne stručnjake u različitim oblastima, a upravo oni prave konkurentne proizvode i nude usluge visokog kvaliteta. Baš zbog toga je slogan kampanje Snaga je u nama“, navodi se u saopštenju.

Privredna komora je, kako se dodaje, u periodu pandemije koronavirusa, koja je uzdrmala i najsnažnije ekonomske sisteme, predano radila na oživljavanju narušene privredne aktivnosti.

„Kako se ekonomija Crne Gore u značajnoj mjeri oslanja na strane investicije, posebna pažnja posvećena je segmentu kampanje kojim se crnogorska privreda ističe kao partner međunarodnim i domaćim investitorima, što će dodatno unaprijediti cjelokupni poslovni ambijent u Crnoj Gori i doprinijeti jačanju razvoja“, rekli su iz PKCG.

Jedan od prioriteta ovog projekta fokusiran je i na, kako je saopšteno, motivaciju mladih ljudi da promovišu i razvijaju svoje inovativne ideje, kako bi pokazali da se možemo osloniti na domaću proizvodnju i djelatnosti.

„Svjesni izazova sa kojima se privrednici susrijeću, PKCG želi ukazati na mogućnosti i podršku koju pruža preduzetnicima i kompanijama, kao odgovorna poslovna asocijacija crnogorske privrede“, navodi se u saopštenju.

U sklopu kampanje koja će trajati do kraja decembra, realizuje se niz promotivnih aktivnosti, a u toku je prijava svih registrovanih preduzetnika/privrednika koji žele da ispričaju svoje iskustvo u izgradnji biznisa.

“Zainteresovani privrednici mogu slati prijave do 1. decembra, čime stiču mogućnost da besplatno promovišu svoje usluge na web sajtu kampanje www.snagajeunama.me”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS