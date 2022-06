PKCG na prvoj regionalnoj konferenciji Poslovnog dnevnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komore Crne Gore (PKCG) učestvovala je na prvoj regionalnoj konferenciji u organizaciji hrvatskog Poslovnog dnevnika pod nazivom Bez predrasuda, samo biznis, održanoj u Beogradu.

PKCG je predstavljao savjetnik predsjednice Dragoljub Bulatović.

Konferencija je okupila predstavnike privrednih komora susjednih zemalja – Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije – koji su diskutovali na teme intelektualnog kapitala, korišćenja mogućnosti zajedničkog tržišta, kao i uticaja nove digitalne ere na privredne tokove.

“Pored toga, bilo je riječi o očekivanim novim ulaganjima u okviru regionalnih ekonomija, uticaju politike na biznis, te značaju tržišta Evropske unije za ekonomije zemalja Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju PKCG.

Bulatović iz crnogorske Privredne komore imao je vidljivo učešće u okviru diskusije Jačanje zajedničke poslovne suradnje – nove prilike, prepreke.

Panelisti su ocijenili da je ovaj format saradnje i dijaloga ispunio početna očekivanja, i da treba biti nastavljen u budućnosti, čemu će i Privredna komora Crne Gore doprinositi, u skladu sa potrebama i prioritetima ekonomske i privredne saradnje kojoj je posvećena.

