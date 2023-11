Pješčić opet izabran za direktora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Luke Bar je u utorak ponovo imenovao Iliju Pješčića za izvršnog direktora te državne kompanije.

Iz Luke Bar je saopšteno da će Pješčić dužnost obavljati do 4. oktobra 2025. godine.

Prethodno, Odbor direktora je postupio po presudama Osnovnog suda u Baru i Višeg suda u Podgorici i razriješio Pješčića.

“Procedura je dalje nalagala ponovno razmatranje dostavljene dokumentacije trojice kandidata koji su ispunili uslove, po konkursu iz 2021. godine, njihovih biografija i planova i programa rada za Luku Bar, kao i zapisnika sa usmenih intervjua koji su tada obavljeni sa kandidatima”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu navedene dokumentacije, a uz primjenu profesionalnih, stručnih i etičkih standarda u biranju najboljeg kandidata za mjesto izvršnog direktora Luke Bar, uprkos kratkom vremenskom roku koji je ostavljen zbog postupanja po presudi Višeg suda, Odbor direktora je jednoglasno donio odluku o imenovanju Ilije Pješčića na mjesto izvršnog direktora.

Konstatovano je da je, kako se dodaje, Pješčić dostavio najkonkretniji i najrealniji plan i program rada Luke Bar za mandatni period od četiri godine, što mu je dalo prednost u odnosu na ostale kandidate.

“Odbor direktora od svog imenovanja u ovom sastavu, u martu, razmatrao je i donosio niz veoma teških i specifičnih odluka, po mnogim otvorenim i naslijeđenim pitanjima. Sa zadovoljstvom i uvjerenošću možemo konstatovati da smo sve odluke donijeli savjesno, profesionalno i stručno, a u najboljem interesu kompanije i zaposlenih u njoj. Istaći ćemo ovom prilikom donošenje novog Akta o sistematizaciji radnih mjesta, uvođenje obaveznog ocjenjivanja i vrednovanja rada svih zaposlenih, pokretanje aktivnosti na valorizaciji lučke imovine, niz realizovanih društveno odgovornih akcija o kojima ćemo javnost uskoro informisati, a kao najznačajniju izdvajamo sadnju 300 sadnica borova u lučkom području”, precizirano je u saopštenju.

Na sjednici Odbora direktora održanoj prošle sedmice, kako dodaju, donešena je odluka o provjeri diploma svih zaposlenih u Luci Bar.

“I današnjim postupanjem po presudi Višeg suda u Podgorici i imenovanjem izvršnog direktora u ponovljenom postupku, kako je i naloženo, štitimo interese i poziciju Luke Bar, što je uostalom i naš posao i glavni cilj i motiv u radu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS