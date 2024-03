Penzioneri traže hitnu reformu sistema PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savez udruženja penzionera Crne Gore tražio je od Vlade hitnu reformu sistema penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Savez kojeg, kako tvrde, čini više od 90 hiljada članova, ukazao je na hitnu potrebu za reformom penzionog sistema i uputio konkretne predloge koje je formulisala radna grupa sastavljena od stručnjaka.

Dopis je upućen premijeru Milojku Spajiću, ministarki rada i socijalnog staranja Naidi Nišić, direktoru Fonda PIO Ranku Aligrudiću i drugim relevantnim organima.

“Pitanje penzionog sistema u Crnoj Gori ostaje jedno od ključnih izazova koje treba adekvatno adresirati radi poboljšanja životnog standarda penzionera”, poručili su iz Saveza.

Cilj ovih predloga je, kako su naveli, unapređenje standarda penzionera uz održivost i redovnost isplate penzija, kao i poboljšanje društvenog statusa te važne demografske grupe.

Savez predlaže da se penzije ubuduće usklađuju na osnovu troškova rasta života, odnodno inflacije, prateći praksu većine zemalja Evropske unije (EU). Takođe, naglašava se potreba za korekcijom vrijednosti ličnog boda, radi ispravljanja dosadašnjeg zaostajanja u određivanju visine penzija.

“Predlažemo da se u cilju poboljšanja standarda penzionera, uz održivost i redovnost isplate penzija, kao i poboljšanje postojećeg statusa penzionera, preko nadležnih organa i institucija, pokrene reforma penzionog sistema, kako bi se ubuduće penzije usklađivale na osnovu troškova rasta života, odnodno inflacije, kao najprihvatljivijeg načina koji se primjenjuje u najvećem broju zemalja EU”, naveli su iz Saveza.

U Savezu smatraju i da bi bilo neophodno da se izvrši korekcija vrijednosti ličnog boda, s obzirom na to da je u dosadašnjem periodu njegovo utvrđivanje vršeno na osnovu modifikovane metode, koja je između ostalog dovela do značajnog zaostajanja prilikom utvrđivanja visine penzije.

“Iz ovih razloga predlažemo da se razmotri ova mogućnost, kako bi se ispravilo dosadašnje zaostajanje visine penzije i primijeni ispravan način, a to je da se penzije usklađuju na osnovu troškova života”, rekli su iz Saveza.

Oni su predložili i da u novom zakonskom rješenju ostane dosadašnja odredba kojom se jedna četvrtina najnepovoljnijeg radnog staža osiguranja isključuje iz obračuna visine penzije, koja je sada oročena do 2030. godine.

“Predlažemo i da se zakonskim rješenjem definiše koja kategorija penzionera pripada socijalnoj kategoriji i način kako da se to riješi, što bi bio najispravnije da se socijalna politika, kao što je praksa u najvećem broju evropskih zemalja, izmjesti iz PIO osiguranja i da se ovim pitanjem bavi isključivo Vlada, odnosno njena ministarstva”, dodali su iz Saveza.

Kada je riječ o povećanju penzija, u Savezu predlažu da se vodi računa o osnovnim postulatima pravednosti, zakonitosti, održivosti i redovnosti isplate penzija.

“Predlažemo da se inflacija utvrđuje prema osnovnim troškovima života penzionera na poseban način i da Fond PIO vodi evidenciju o cijenama i da se na osnovu iste konstatuje koliki je iznos inflacije”, navodi se u saopštenju.

Oni su predložili da se u reformu uključe i srazmjerni penzioneri i da se napravi sistem da se i njima poveća penzija.

“Predlažemo da je neophodno donošenja socijalnog kartona, koji je bitan zbog određivanja pomoći penzionerima”, zaključuje se u saopštenju.

