Penzije u januaru veće oko 50 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzioneri u Crnoj Gori dobiće u januaru povećanje penzije od oko 50 EUR, saopštio je vršilac dužnosti direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Vladimir Drobnjak.

On je u emisiji Mreža na RTCG kazao da ovih dana rade planiranje budžeta za narednu godinu i razgovaraće sa kolegama iz Ministarstva finasija.

“Budžet će biti nešto veći ove godine, olakšaće nam to situaciju i neće biti prostora da se priča hoće li penzije sigurne ili ne”, naveo je Drobnjak.

Kako je kazao, 50 EUR će penzije biti veće ali ističe da ne može da kaže preciznu cifru jer sve zavisi od stope inflacije, prenosi portal RTCG.

“Povećanje je izvjesno, januarski rast će biti značajan i izvjestan je. Sve je to usvojeno, prošlo je Skupštinu i treće usklađivanje će biti 2,4 odsto i naredna penzija će za toliko biti uvećana, a prvo januarsko povećanje takođe slijedi”, precizirao je Drobnjak.

On je rekao da je Fond PIO bio u deficitu 37, 6 miliona EUR i da je to 6,49 odsto deficita.

“Imaćemo sad značajno veći deficit, ali imamo mjere Vlade sa kojima ćemo to nadomjestiti. To je glavni moj fokus kako da održimo Fond PIO i da penzioner imaju redovna primanja.”, kazao je Drobnjak.

Na pitanje koliko će povećanje u januaru biti u prosjeku, Drobnjak je odgovorio da će po fiskalnoj strategiji ono biti oko 50 EUR, ali da ne može reći tačno zbog stope inflacije koja je nepredvidiva.

Fiskalna strategija predvidjela je dvije stope smanjenja doprinosa, a Drobnjak navodi da će one da prodube deficit Fonda i da će tu nedostajati sredstava više nego ranije ali da postoji set mjera da se to nadomjesti.

“Oporezovaće se neke aktivnosti, koje će napuniti budžet, na primjer oporezivanje igre na sreću, legalizacija nelegalno sagrađenih objekata, markiranje goriva, internet trgovina, gazirana i zaslađena pića i vrste vina će biti dodatno oporezovane, to se ranije nije oporezivalo i onda će se tako nadomjestiti nova”, objasnio je Drobnjak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS