Penzije sigurne i neće doći do njihovog smanjenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzije će biti sigurne i neće doći do njihovog smanjenja, već je moguće samo njihovo uvećanje, saopštio je vršilac dužnosti direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Vladimir Drobnjak.

On je naveo da, iako će najavljeno smanjenje doprinosa umanjiti prihode u budžetu Fonda PIO, fiskalnom strategijom je naveden set mjera koji će nadomjestiti taj budžet.

Iz Fonda PIO su rekli da, imajući u vidu da se u posljednje vrijeme u javnosti pojavljuju različita tumačenja u vezi sa povećanjem penzija i njihovom isplatom, ponavljaju ranije iznesene stavove Drobnjaka, koji predstavljaju zvaničan stav Fonda kao institucije koja je nadležna za sprovođenje Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

“Navedene mjere su, između ostalog, uvođenje poreza kada su u pitanju igre na sreću, oporezivanje nekretnina, uvođenje jedinstvene stope u turizmu od 15 odsto, markiranje goriva. Taj dodatni budžet Fonda biće popunjen i rastom zarada koje su sada najavljene, tako da će se proširiti poreska baza, odnosno smanjiti siva ekonomija”, kazao je Drobnjak.

On je naveo da je važno istaći da će penzije i dalje biti sigurne, jer je penzionerima zakonom garantovana redovna isplata njihovog prava, odnosno država garantuje za isplatu penzija iz sredstava budžeta.

“Takođe, penzije u budućnosti neće biti manje, iako će lični koeficijenti za određene kategorije stanovnika biti manji”, dodao je Drobnjak.

Kako je ranije saopšteno, nije sporno ako se pojavljuje negativni lični koeficijent, jer on nije jedini paramentar koji se računa za obračun penzije.

“Naime, postoje još dva bitna parametra, a to su dužina radnog staža i vrijednost penzije za jedan lični bod, koji takođe utiču na iznos obračuna penzije”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS