Pejović traži uvođenje stečaja u Uniprom White Bauxite

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Uniprom metali, vlasništvo Veselina Pejovića, podnijela je Privrednom sudu prije deset dana zahtjev za uvođenje stečaja u Uniprom White Bauxite, zbog duga od 361 hiljade EUR za izgradnju drobilice kamena i trafostanice.

Ta firma Unipromu, drugoj Pejovićevoj firmi, duguje 260 hiljada EUR i to je potraživanje već pred Privrednim sudom.

„U okviru ovog drugog potraživanja je i 96 hiljada EUR, koje sam posudio stečajnom upravniku iz Izraela Lior Daganu u julu 2021. godine, kako bi platio garanciju za koncesiju, koja je isticala. Do dana današnjeg nijesu mi vratili te pare“, rekao je Pejović Pobjedi.

On je naveo da, nakon uspješnog partnerstva sa poljskom firmom GH Boleslav u rudniku olova i cinka u Pljevljima, interesovanje međunarodnih investitora za saradnju sa Uniprom grupom raste, a da je naročitu pažnju privukao KAP, u koji je investirano 80 miliona EUR.

„Tako se i 2018. godine pojavljuje izraelski biznismen Michael David Greenfield sa predstavnicima kompanije koja je u KAP uvela tečni prirodni gas LNG umjesto lož ulja, mazuta i nafte. Uz preporuku tih ljudi Greenfield se predstavlja kao vlasnik firme EGFE u Mađarskoj i traži detaljne podatke o aktivnostima Uniproma, kako bi eventualno prepoznao mogućnost investiranja“, objasnio je Pejović.

On je kazao daje obavio personalnu provjeru firme EGFE, koja je u Mađarskoj radila isključivo preko Erste i OTP banke. Provjera je obavljena preko kćerke firme OTP u Crnoj Gori i Pejović je dobio potvrdu da EGFE uspješno posluje preko sjedišta u Mađarskoj, sarađuje sa raznim subjektima u EU i SAD, te da nema finansijskih problema i da sve obaveze prema Mađarskoj uredno ispunjava.

„Počinju pregovori i Greenfield se opredjeljuje da investira u rudarstvo, ali i da preuzme 50 odsto vlasništva u Unipromovoj kompaniji Partizan Žarkovo za 4,15 miliona EUR, jer u tom trenutku ima firmu i u Srbiji. Prihvatio sam ponudu i novac je isplaćen preko njegove poslovne banke iz Mađarske na moju poslovnu banku. Na taj je iznos plaćen porez na dobit za 2020. godinu od 326,07 hiljada EUR, što potvrđuju podaci Poreske uprave“, rekao je Pejović i naglasio da se Greenfield interesuje za razvojne projekte Uniproma – rudnik bijelog boksita Uniprom White Bauxite u nikšićkoj i rudnik bentonita Uniprom Bentonit u barskoj opštini.

Protokol o tehničko-poslovnoj saradnji su, prema riječima Pejovića, potpisali 25. oktobra 2018. i dogovorili fazno izvođenje radova i uplatu nakon svake završene faze.

Greenfield je, kako je naveo, uplaćivao sukcesivno različite iznose preko svojih poslovnih banaka iz Mađarske, a te su uplate, po zakonu, predmet kontrole Agencije za sprečavanje pranja novca, Centralne banke (CBCG) i Unipromove poslovne banke u Crnoj Gori. Greenfield se, kao sredstvo obezbjeđenja, upisuje kao vlasnik polovine i jednog i drugog rudnika.

„Greenfield je ukupno u Uniprom grupu uložio 15,75 miliona EUR, čime je dobio po 50 odsto udjela u Partizan Žarkovo u Beogradu (4,15 miliona) i Uniprom White Bauxite i Uniprom Bentonit (11,6 miliona)“, saopštio je Pejović.

On je kazao da ih je Greenfield u januaru 2021. godine obavjestio da više ne može nastaviti finansiranje projekata, te da želi definisanje saradnje sa jasno podijeljenim djelovima imovine, srazmjerno dotadašnjem učešću, a s ciljem ostvarivanja dobiti.

„On se opredjeljuje, o čemu postoji i njegova pisana izjava, da preuzme 100 odsto Uniprom White Bauxita. U skladu s tim dogovorom, Uniprom mu prenosi i evidentira u CRPS-u taj udio i plaća kapitalnu dobit od 581,64 hiljade, evidentiranu kod Poreske uprave“, rekao je Pejović i dodao da mu se rješenjem Poreske uprave određuje da plati još 353,17 hiljada poreza na dobit fizičkih lica, odnosno ukupno 1,26 miliona EUR.

Pejović naveo da ga je Greenfield sredinom 2021. obavjestio da ima poslovnih problema i da traži da se Pejović sastane sa dva predstavnika države Izrael, na što ovaj pristaje i srijeću se 8. jula 2021. godine u Podgorici, u hotelu Zija.

„Na sastanak dolazi Lior Dagan sa advokatima Eitanom Erezom iz Izraela i iz tivatske kancelarije Pantović. Lior se predstavio kao povjerenik suda pred kojim je pokrenut postupak za nezakonite radnje Greenfielda prema oštećenim izraelskim državljanima i obavijestio me da je nad njegovim firmama otvoren stečaj i da su stavljene sudske blokade na svu imovinu, što žele da urade i sa imovinom u Crnoj Gori. Detaljno sam im opisao saradnju sa Grinfildom, predočio vrijednost rudnika, prenos udjela i objasnio da je potrebno uplatiti 96 hiljada EUR za koncesionu garanciju, koja se obnavlja svake godine. Dagan me zamolio da mu Uniprom pozajmi novac za garanciju, koji će vratiti za dva mjeseca, a koji nije vraćen do danas“, saopštio je Pejović.

On je kazao da je Dagan otišao iz Crne Gore sa kompletnom dokumentacijom investicija spremnih za valorizaciju.

Pejović je naveo da su se drugi put sastali 25. septembra 2021. godine, da je Dagan tada bio u pratnji advokata Milovana Miloševića i kćerke Greenfielda, te da su ga obavijestili da im treba 20 miliona EUR da zatvore stečajnu masu.

„Tada sam im ponudio 20 miliona, ali da mi se vrati imovina koju sam za 15,8 miliona prodao Greenfieldu, za što postoji i dokaz koji je potpisao pravni zastupnik Uniproma, a uručen je Daganu i njegovom advokatu. Dao sam im rok od 30 dana i od tog momenta, Dagan se drugačije odnosi prema Unipromu, odnosno meni. Počinje da me optužuje da je Greenfield uživao i uživa moju zaštitu, što sam shvatio kao pritisak i vrstu ucjene, ne bih li podigao iznos ponude“, rekao je Pejović.

On je dodao da su te sumnje potvrđene kad je dobio kontraponudu da Daganu isplati 35 miliona EUR po dinamici koju on odredi.

Pejović tvrdi da je Dagan imao obavezu da Interpolu prijavi Greenfielda, kao lice s potjernice, a naročito u trenutku kada on boravi u Beogradu pod imenom David Jović pod kojim je dobio srpski pasos, ali to ne radi, već se s njim sreće od 19. do 23. avgusta 2021. godine u hotelu Hilton, gdje je bio smješten. Kao dokaz Pejović pokazuje fotografiju i račun iz tog hotela.

„Upoznat sam da je bilo više sastanaka na istom mjestu. Neposredno prije ponovnog dolaska u Crnu Goru, tačnije 22. septembra 2021. godine Dagan se, u prisustvu svojih advokata iz Crne Gore i Izraela i dvije asistentice koje su ih pratile, ponovo sastaje sa Greenfieldom u Beogradu i primorava ga da u jednoj notarskoj kancelariji pod drugom identitetom potpiše prenos kompletne imovine u Crnoj Gori“, kazao je Pejović.

