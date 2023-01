Partije da predlože kandidate za Anketni odbor za Možuru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik skupštinskog Administrativnog odbora Dragan Krapović uputio je poziv klubovima poslanika da dostave predloge kandidata za Anketni odbor, koji treba da počne parlamentarnu istragu u vezi s postupanjem nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom Možura.

”Postupak utvrđivanja predloga odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i deset članova Anketnog odbora je u toku pred Administrativnim odborom. U svojstvu predsjednika Odbora uputio sam poziv klubovima poslanika da dostave predloge kandidata za sastav Anketnog odbora. Kada svi klubovi poslanika dostave predloge i stvore se procesne pretpostavke, sazvaću Administrativni odbor”, naveo je Krapović Vijestima.

Skupština je odluku o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora usvojila 30. jula, a na snagu je stupila 15. septembra. Odlukom je bilo predviđeno da je Ankentni odbor dužan da obavi parlamentarnu istragu, pripremi izvještaj i dostavi ga Skupštini u roku od 120 dana od stupanja na snagu te odluke.

Kako je taj rok isticao, jer Administrativni odbor nije izabrao članove Anketnog, poslanici su u decembru usvojili izmjenu odluke, čime se omogućio dodatni rok za sprovođenje istrage, na način da rok od 120 dana počne da teče od kada se donese odluka o imenovanju članova Anketnog odbora.

Cilj parlamentarne istrage, između ostalog, kako piše u odluci, bio bi da Skupština na osnovu izvještaja odbora ocijeni da li su u (ne)postupanju nadležnih državnih organa nastupile štetne posljedice po imovinu, i ukupni javni interes Crne Gore i da se nakon toga utvrdi eventualno postojanje političke i krivično-pravne odgovornosti konkretnih osoba.

”Prema podacima koji su bili dostupni može se zaključiti da se u Crnoj Gori nalaze veoma važni dokazi o postojanju višemilionske korupcije u projektu koji će državu, dodatno, kroz ugovor o subvencionisanoj struji za 12 godina, koštati 115 miliona EUR. Kompanija Mozura Wind Park (MWP), koja upravlja kontroverznim projektom vjetroelektrana na brdu Možura između Bara i Uicinja, godinama posluje preko Prve banke, u kojoj je pojedinačno najveći akcionar Aco Đukanović, brat predsjednika države Mila Đukanovića, što se može zaključiti na osnovu dokumentacije koja je prikupljena tokom novinarske istrage”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju odluke.

Specijalno državno tužilaštvo godinama vodi izviđaj u ovom postupku.

