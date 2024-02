Pala vrijednost dolara

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice pala je prvi put nakon pet sedmica rasta jer je sve jasnije da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) neće žuriti s rezanjem kamatnih stopa, a čini se ni Evropska centralna banka.

U takvim uslovima, dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prvi put od početka ove godine, 0,33 odsto, na 103,9 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti pala 0,4 odsto, tako da je euro na kraju sedmice iznosio 1,0818 USD, prenosi SEEbiz.

Kurs eura ostvario je najveći sedmični dobitak u zadnja dva mjeseca, na krilima očekivanja usporenog snižavanja kamatnih stopa u eurozoni tokom ove godine. Tržišni učesnici, naime, sada procjenjuju da bi ECB kamatne stope u eurozoni mogla smanjiti 90 baznih bodova, dok su još krajem prošle godine očekivali njihovo rezanje za 160 baznih bodova.

I povećana sklonost riziku, zbog koje su prošle sedmice globalne berze postavile brojne rekorde, takođe je smanjila potražnju za američkom valutom, koja se smatra sigurnim utočištem za kapital. Za nove smjernice u vezi sa američkom i evropskom monetarnom politikom ulagači čekaju nove ekonomske pokazatelje.

“Još nije vrijeme za prodaju dolara, ali mislimo da će početi slabiti u drugom tromjesečju, pod pretpostavkom da će Fed smanjiti stope u junu i nastaviti snižavati stope jednom kvartalno”, smatra strateg u Bank of America (BofA) Global Research, Athanasios Vamvakidis.

BofA očekuje da će euro ojačati na 1,15 u odnosu na dolar do kraja godine.

“Ako američka privreda ostane tako snažna, moramo promijeniti naše gledište, jer Fed možda neće moći smanjiti kamate u junu ili čak ni ove godine”, dodao je Vamvakidis.

