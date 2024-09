Pad vrijednosti dolara

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice je pala jer je gotovo sigurno da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ovog mjeseca, nakon višegodišnjeg vođenja restriktivne monetarne politike, smanjiti kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, prošle sedmice je oslabio 0,5 odsto, na 101.19 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je kurs dolara prema euru skliznuo 0,3 odsto, pa je cijena eura dostignula 1.1085 USD.

Američka valuta je oslabila i prema japanskom jenu, 2,6 odsto, pa je njen kurs potonuo na 142,3 jena (JPY). Svi posljednji podaci pokazuju da inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) slabi, kao i tržište rada, dok rast privrede usporava.

Zbog toga se Fed-u otvara prostor za smanjenje kamatnih stopa, pa je dolar pod pritiskom. Nakon izjava niza čelnika Feda, gotovo je sigurno da će centralna banka već na sjednici u septembru smanjiti kamatne stope. Pitanje je samo za koliko.

Većina analitičara očekuje smanjenje kamata 0,25 postotnih bodova, ali ima i onih koji očekuju rez za oštrijih 0,5 postotnih bodova. Japanski jen je snažno ojačao jer je zbog povišene inflacije u Japanu moguće da će tamošnja centralna banka uskoro dodatno zaoštriti monetarnu politiku.

Od Evropske centralne banke očekuje se dalje smanjenje kamata u septembru, drugi put od juna. Gotovo svi podaci pokazuju da inflacija u eurozoni postupno popušta, što otvara prostor ECB-u za smanjenje kamata. S druge strane, privreda eurozone sporo raste, pa su mu monetarni podsticaji nužni.

