Pad prometa u skraćenom trgovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatne promjene indeksa i pad prometa obiježili su sedmicu na Montenegroberzi, u kojoj je svečano otvorena prva dionica auto-puta, od Smokovca do Mateševa, ali i postavljen kamen temeljac nove žičare Kotor-Lovćen.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ostao je na prošlosedmičnih 814,42 poena, dok je MONEX neznatno oslabio na 11.163,01 bod.

Promet je, u skraćenom trgovaju zbog praznika, iznosio 14,88 hiljada EUR i bio je sedam puta manji od prošlosedmičnom. Realizovan je kroz devet transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije Željezničkog prevoza, i to 42,55 odsto.

Dionice Željezničkog prevoza rasle su blago na 30,14 centi.

Premijer Dritan Abazović je, otvarajući prvu dionicu auto-puta, od Smokovca do Mateševa, kazao je da investicija koja će bez sumnje otvoriti nove pravce razvoja i dati najsnažniji zamajac domaćoj privredi.

On je na svečanosti upriličenoj na naplatnom mjestu Pelev brijeg, zajedno sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, ministrom kapitalnih investicija Ervinom Ibrahimovićem i otpravnicom poslova Ambasade Kine Hua Yafang, pritisnuo taster, čime je zvanično otvorena prva dionica auto-puta.

Abazović je, prihvatajući ideju da auto-put nosi ime po prvoj ženi vozaču na Balkanu, princezi Kseniji, kazao da je, možda i najveći neimarski poduhvat u crnogorskoj istoriji, zalog za razvijenu Crnu Goru koju ćemo ostaviti našoj djeci.

Ove sedmice su kamen temeljac nove žičare Kotor-Lovćen svečano položili Abazović, predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković i Martin Leitner u ime konzorcijuma Leitner – Novi Volvox.

Iz kompanije Novi Volvox saopšteno je da je kamen temeljac prve primorsko-planinske žičare na Jadranu položen u susret obilježavanju Dana državnosti Crne Gore. Žičaru Kotor-Lovćen gradi konzorcijum Leitner – Novi Volvox.

Plantaže su se zadržale na prošlosedmičnih 14,3 centa.

Sedmicu je obilježila vijest o hapšenju bivših članova Odbora direktora Plantaža, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Bivšim članovima Odbora direktora Plantaža, Veselinu Vukotiću, Božu Mihailoviću, Dušku Peroviću, Seadu Šahmanu i Đorđiju Rajkoviću određen je pritvor do 30 dana, nakon saslušanja kod sudije za istragu podgoričkog Višeg suda, prenose Vijesti.

Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju pričinili štetu Plantažama. Iz Specijalnog državnog tužilaštva je ranije rečeno da je pritvor predložen zbog okolnosti koje ukazuju da mogu ometati postupak uticanjem na svjedoke.

Njih petorica su uhapšeni 11. jula u akciji Plantaže zbog malverzacija u poslu sa fabrikom briketa – poslom kojim je državna kompanija navodno oštećena za više miliona.

Tada je uhapšena i Anica Hajduković koja je puštena da se brani sa slobode.

Slabile su akcije Zetatransa 6,9 odsto na 95 centi i Montenegro Express groupa 4,3 odsto na 21,06 centi.

Iz Elektroprivrede (EPCG) su saopštili da potrošači ne moraju da brinu o redovnom snabdijevanju električnom energijom tokom ove godine i pozvali kupce da štede struju zato što na berzi, osim visoke cijene, potencijalni problem može da bude i njen nedostatak.

Iz državne elektroenergetske kompanije poručili su da do kraja ove godine ne razmišljaju o povećanju cijena struje.

“Sagledavajući elektroenergetsku i hidrološku situaciju, kao i energetski bilans do kraja godine, u EPCG smo stava da naši krajnji kupci ne moraju da brinu o redovnom snabdijevanju električnom energijom”, kazali su iz EPCG Pobjedi.

U EPCG ne razmišljaju o restrikcijama, budući da, kako kažu, one predstavljaju krajnju mjeru.

Dionice HLT fonda pale su 8,6 odsto na 0,53 centa, a Trenda 5,3 odsto na 4,64 centa.

Sedmicu je obilježila informacija da je Komisija za tržište kapitala donijela u utorak rješenja o okončanju javnih ponuda za preuzimanje Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera i kompanije Sveti Stefan hoteli Budva.

Time se, kako se navodi na sajtu Montenegroberze, prekida obustava trgovanja akcijama tih kompanija i omogućava ponovo trgovanje od ponedjeljka.

Komisija za tržište kapitala je rješenja o obustavi trgovanja akcijama te dvije kompanije donijela 9. juna i ona su trajala do okončanja javne ponude za preuzimanje.

Kompanija MKG Properties, koja je dio MK grupe, je u transakciji na Montenegroberzi 24. maja, vrijednoj 24,27 miliona EUR, stekla dodatne akcije u HG Budvanska rivijera i preduzeću Sveti Stefan hoteli.

Tom kupovinom, MKG Properties je prešao prag od 30 odsto vlasništva u tim preduzećima. Shodno tome je postupio prema Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava i drugoj zakonskoj regulativi i objavio ponude za preuzimanje akcija Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS