Pad pritisnut najviše korekcijom tehnoloških dionica

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na Wall Streetu u srijedu su pali, dok rastući prinosi na sigurnije trezorske zapise pritiskaju cijene dionica velikih korporacija, posebice tehnoloških.

Investitori su sve manje uvjereni da će Federalne rezerve (Fed) u novembru ponovno oštro sniziti kamatne stope, prenosi Hrportfolio.

Dow Jones indeks u srijedu je pao 0,96 odsto na 42.514 bodova, zabilježivši najveći dnevni procentni pad u posljednjih mjesec.

S&P 500 indeks korigovan je naniže 0,92 odsto na 5.797 poena, zabilježivši pad treći dan zaredom, dok je Nasdaq oslabio 1,6 odsto na 18.276 bodova.

Američka tržišta su blizu rekordno visokih vrijednosti, ali kombinacija zarada, promjenjivih izgleda monetarne politike i nadolazećih predsjedničkih izbora, “staviće na probu” rast i mogla bi podstaći volatilnost, smatraju analitičari.

Prinosi na desetogodišnje američke trezorske zapise dostigli su nove najviše vrijednosti u posljednja tri mjeseca, jer investitori smanjuju svoja očekivanja oko Fed-ovog daljeg tempa snižavanja kamatnih stopa s obzirom na snažne ekonomske pokazatelje i nadolazeće predsjedničke izbore.

Među dionicama koje su osjetljive na promjene kamatnih stopa, najveću korekciju cijene pretrpjele su tehnološke. Pritom je cijena dionice Nvidije pala 2,8 odsto, Apple-a 2,16 odsto, Meta Platformsa 3,15 odsto, te Amazona 2,63 odsto.

Od 11 dioničkih sektora sadržanih u S&P 500, porasle su u prosjeku cijene u tek dva – nekretninskom i komunalnom.

“Tržište je dostiglo istorijsko visoke nivoe i sada portfelj menadžeri razmatraju da možda “uberu” nešto profita”, rekao je portfelj menadžer u Globalt Investmentsu, Thomas Martin.

Najveća gubitnica međutim bila je dionica McDonaldsa, s padom cijene više od pet odsto, nakon što je infekcija E. coli bakterijom, koja je pronađena u jednom od njegovih hamburgera, uzrokovala smrt jedne osobe i oboljevanje brojnih drugih.

Na evropskim berzama najvažniji indeksi su pali. Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,58 odsto na 8.258 bodova, frankfurtski DAX 0,23 odsto na 19.377 poena, a pariški CAC 0,5 odsto na 7.497 bodova.

