Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je predsjednik Skupštine Andrija Mandić zaključio sjednicu parlamenta na čijem dnevnom redu je bilo i usvajanje Predloga zakona o budžetu za narednu godinu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je skoro jedan odsto na 1.083,03 poena, a MONEX 0,4 odsto na 16.268 bodova.

Promet je ove sedmice iznosio 147,41 hiljadu EUR i bio je 1,8 puta manji od prošlosedmičnog.

Zaključejne sjednice parlamenta znači da budžet za narednu godinu neće biti usvojen i da će se ići na privremeno finansiranje.

Sjednica je prekinuta nakon što poslanici opozicije treći put nijesu dozvolili njeno održavanje, nezadovoljni odlukom Ustavnog odbora o penzionisanju sudija Ustavnog suda.

Iz Kabineta premijera Milojka Spajića su rekli da neusvajanje budžeta za narednu godinu ugrožava isplatu uvećanih penzija, realizaciju kapitalnih projekata i vraćanje starih dugova.

“Usvajanje budžeta za narednu godinu ključno je za isplate uvećanih penzija, realizaciju kapitalnih projekata, sprovođenje evropskih i ostalih reformi, usmjerenih na unapređenje standarda građana i ekonomski razvoj države”, navodi se u saopštenju.

Iz Spajićevog Kabineta su rekli da eventualna blokada parlamenta i privremeno finansiranje podrazumijeva da Ministarstvo finansija svim budžetskim korisnicima odobrava na mjesečnom nivou istu sumu novca kao u prethodnoj godini, što sprečava povećanje penzija po programu Evropa sad 2, kao i povećanje srazmjernih penzija, od januara.

Akcije kotorskog Napretka pale su 13,5 odsto na 4,8 centi, Plantaža 0,5 odsto na 18,5 centi, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 0,7 odsto na 1,38 EUR.

Dionice Jugopetrola pale su 6,3 odsto na 14,05 EUR. Jugopetrol je najavio početak pripremnih radova na rekonstrukciji terminala za skladištenje naftnih derivata u Baru, investicije čija je procijenjena vrijednost devet miliona EUR.

Ovaj projekat, usmjeren na smanjenje emisije ugljen-dioksida i benzinskih isparenja, predstavlja značajan korak ka održivoj i ekološki odgovornoj budućnosti.

“Time kompanija dodatno potvrđuje svoju posvećenost unapređenju zaštite životne sredine i primjeni inovacija u energetskom sektoru Crne Gore”, saopšteno je iz kompanije.

Rasle su akcije Instituta “Simo Milošević” 33,1 odsto na 24,22 EUR. Iz te institucije su rekli da će objekat biti zatvoren za korisnike od ove sedmice, a prijem pacijenata i gostiju biće nastavljen tokom prve sedmice februara.

Izvršni direktor, Zoran Kovačević, rekao je za RTHN da će, kao i prethodnih godina, Institut Igalo krajem mjeseca na kratko zatvoriti vrata za goste, a zimsku pauzu zaposleni će iskoristiti za odmor, ali i redovno godišnje održavanje ustanove, kako bi spremno dočekali narednu sezonu.

“Posljednji korisnici usluga Instituta odlaze 27. decembra, a vrata ćemo otvoriti tokom prve sedmice februara. Iskoristićemo taj period da pripremimo objekat za korisnike i Praznik mimoze. Nadamo se da će se u januaru država i manjinski akcionar dogovoriti oko poslovanja Instituta kako bi bile realizovane planirane aktivnosti”, kazao je Kovačević.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) porasle su 2,6 odsto na 5,5 EUR. Ta kompanija je otvorila poslovnicu u Zeti, u kojoj će potrošaći moći da dobiju viši nivo usluge i sve neophodne informacije.

“Na adresi Marka Miljanova – Golubovci, stanovnici te opštine sada će u savremeno opremljenom prostoru moći da, pored plaćanja računa, potpisuju sporazum o dinamici izmirenja duga i ugovor o snabdijevanju, kao i da dobiju sve neophodne informacije”, navodi se u saopštenju.

Rukovoditeljka Korisničkog centra u FC Snabdijevanje, Dragana Mijušković, kazala je da će u novootvorenom prostoru uslugu dobiti oko 7,5 hiljada kupaca, od čega 6,5 hiljada domaćinstava i hiljadu iz kategorije „ostala potrošnja”.

Jačale su dionice Crnogorskog Telekoma 0,5 odsto na 2,16 EUR, a Montecarga neznatno na 26,2 centa.

Akcije Instituta za crnu metalurgiju i Veleprodaje Nikšić ostale su na prošlosedmičnih jedan EUR odnosno 25 EUR.

