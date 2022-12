Pad cijene zarobio 300 tona malina u hladnjačama na sjeveru Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad cijene maline na evropskom tržištu zarobio je 300 tona “crvenog zlata” u hladnjačama na sjeveru Crne Gore, saopštio je predsjednik udruženja Malina Polimlja, Andrija Delić.

“Ukoliko država ne subvencioniše otkupljenu malinu, barem euro po kilogramu, ili ne pomogne da se pronađe kupac u regionu ili Evropi, vlasnicima hladnjača prijeti bankrot, dok proizvođači koji nijesu naplatili malinu neće moći pripremiti narednu proizvodnu sezonu”, rekao je Delić za Radio Crne Gore.

On je naveo da su hladnjačari na početku otkupa isplaćivali malinu po 4,3 EUR za kilogram, danas je cijena prepolovljena, a rastu i troškovi skladištenja, prenosi portal RTCG.

Delić je objasnio da je malina u Evropskoj uniji (EU) proglašena za luksuznu robu i da se uvozi iz Ukrajine.

“Crnogorska malina prodaje se, uglavnom, posredstvom velikih hladnjačara iz Srbije, kojima je zaustavljen izvoz i tako svi ispaštamo”, navode iz udruženja.

Udruženje Malina Polimlja okuplja 90 proizvođača, dok ih je u Bijelom Polju više od 500, kojima je malinarstvo jedini prihod.

“Situacija je katastrofalna”, zaključio je Delić.

