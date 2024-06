Pad cijena nafte na kraju sedmice

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Nafta je u trgovanju u petak pojeftinila.

Kako javlja njemačka novinska agencija dpa, cijene padaju uglavnom zbog jačanja dolara.

Sirovinama se trguje u američkoj valuti, a jači dolar smanjuje potražnju, prenosi SEEbiz.

Barel West Texas Intermediate nafte od 159 litara za isporuku u julu koštao je 78,19 USD do poslijepodne po singapurskom vremenu, 43 centa manje nego u četvrtak.

Sjevernomorska nafta brent za isporuku u avgustu pala je 35 centi na 82,4 USD.

