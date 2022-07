Pad cijena dionica na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale jer inflacija u svijetu ne popušta, pa centralne banke podižu kamatne stope, što dovodi do usporavanja rasta privreda.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice oslabio 0,2 odsto, na 31.288 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,9 odsto, na 3.863 poena, a Nasdaq indeks 1,6 odsto, na 11.452 boda, prenosi SEEbiz.

Indeksi su tokom sedmice bili u znatno dubljem minusu jer je ulagače uznemirio podatak da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u junu dostigla 9,1 odsto, novi najviši nivo u više od 40 godina.

Zbog toga se očekuje da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) i u julu, drugi mjesec zaredom, povećati ključne kamatne stope agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Neki čak špekulišu da će Fed podići kamate za cijeli postotni bod.

Zbog toga rast privrede usporava, a pitanje je samo hoće li Fed uspjeti ‘mekano’ prizemljiti ekonomiju ili ga gurnuti u recesiju.

„Biće recesija, ali blaga. Ključna je komponenta i dalje snažno tržište rada. S obzirom na visoku zaposlenost, recesija nije tako bliska prijetnja”, kazao je potpredsjednik u firmi Wealthspire Advisors, Oliver Pursche.

Ekonomski pokazatelji u SAD-u i dalje miješani. Neki su bolji, a neki slabiji od očekivanja.

„Ekonomski pokazatelji trenutno nijesu konzistentni. Ima ih pozitivnih i negativnih, što pokazuje da smo u periodu tranzicije”, kazao je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

Ni poslovni rezultati kompanija na početku sezone objave finansijskih izvještaja nijesu impresivni. Doduše, većina kompanija, po običaju, nadmašuje očekivanja analitičara po pitanju dobiti.

Međutim, procjene analitičara u anketi Reutersa o zaradama kompanija iz sastava S&P 500 indeksa i dalje su na nivoima od prije početka objave rezultata.

Tako analitičari u drugom tromjesečju očekuju rast zarada kompanija 5,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,5 odsto, na 7.159 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,2 odsto, na 12.864 poena. Pariski CAC ostao je gotovo nepromijenjen na 6.036 bodova.

A na Tokijskoj berzi Nikkei indeks je porastao jedan odsto, na 26.788 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS