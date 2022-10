Pad cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, nakon dva dana rasta, jer su porasli prinosi na obveznice i jer su ulagače razočarali kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija.

Dow Jones oslabio je 0,33 odsto, na 30.423 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,67 odsto, na 3.695 poena, a Nasdaq indeks 0,85 odsto, na 10.680 bodova, prenosi SEEbiz.

Nakon dva dana snažnog rasta, ti su indeksi pali jer su prinosi na desetogodišnje državne obveznice dostigli najviše nivoe u više od 14 godina.

To je posljedica očekivanja da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastaviti agresivno da podiže kamatne stope kako bi spustila inflaciju s najviših nivoa u 40 godina.

Visoki prinosi negativno utiču na nekoliko sektora koji su vrlo osjetljivi na kretanje kamatnih stopa. Tako je najviše pao nekretninski sektor, 2,5 odsto, a pale su i cijene dionica tehnoloških divova, kao što su Microsoft i Amazon.com.

U deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su pale, a porasle su samo u energetskom sektoru, gotovo tri odsto, što se zahvaljuje rastu cijena nafte.

Ulagače su razočarali i kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija, na primjer, Abbott Laboratoriesa, pa je cijena dionice tog proizvođača medicinskih uređaja potonula više od šest odsto.

S druge strane, snažno je porasla, više od 13 odsto, cijena dionice Netflixa, nakon što je ta kompanija za video usluge izvijestila o većem nego što se očekivalo rastu broja pretplatnika u trećem tromjesečju.

Većina kompanija izvještava o većim nego što se očekivalo zaradama. Međutim, poslovni rezultati su bolji od očekivanja uglavnom zbog toga što su analitičari zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije smanjili procjene.

Tako sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle tri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada za više od 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

I na evropskim berzama su cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,17 odsto, na 6.924 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,19 odsto, na 12.741 poen, a pariski CAC 0,43 odsto, na 6.040 bodova.

