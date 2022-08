Pad berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi pali zbog slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata nekoliko kompanija, ali podršku tržištu pružila je nada da Fed u septembru neće povećati kamate tako agresivno kao dosad.

Dow Jones je pao 0,5 odsto na 33.980 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,72 odsto na 4.274 boda, a Nasdaq indeks 1,25 odsto na 12.938 bodova.

Nakon što su dan prije solidni kvartalni poslovni rezultati trgovačkih lanaca Walmarta i Home Depota ohrabrili ulagače, u srijedu su ih razočarali rezultati Targeta.

Cijena dionice tog trgovačkog lanca pala je više od 2,5 odsto, dok je indeks cjelokupnog trgovačkog sektora skliznuo 1,2 odsto.

Nakon oštrog pada u prvoj polovini godine, S&P 500 indeks porastao je oko 13 odsto od sredine juna, što se, između ostalog, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavila je rezultate za drugo tromjesečje, pri čemu je njihova dobit porasla oko 9,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period. Prije mjesec i po se očekivao rast zarada od 5,6 odsto.

I dok su ulagače razočarali poslovni rezultati nekoliko kompanija, ohrabrio ih je zapisnik s nedavne sjednice američke centralne banke. Iz tog su zapisnika ulagači zaključili da bi Fed u septembru mogao podići kamatne stope 0,5 procentnih poena, a ne 0,75 procentnih bodova, kako se dosad očekivalo.

Kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina, Fed je od marta podigao kamatne stope za 2,25 procentnih bodova. To će usporiti rast ekonomije, ali ulagači se nadaju da će ga Fed “mekano prizemljiti”, a ne gurnuti u duboku recesiju.

I na evropskim berzama su cijene dionica u srijedu pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,27 odsto na 7.515 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 2,04 odsto na 13.626 bodova, a pariski CAC 0,97 odsto na 6.528 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS