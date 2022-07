Pad berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi pali, nakon prošlosedmičnog rasta, jer na tržištu vlada nesigurnost uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i početka sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija.

Dow Jones oslabio je 164 boda ili 0,52 odsto, na 31.173 boda, dok je S&P 500 skliznuo 1,15 odsto, na 3.854 poena, a Nasdaq indeks 2,26 odsto, na 11.372 boda, prenosi SEEbiz.

Nakon rasta prošle sedmice, indeksi su izgubili dio tih dobitaka jer ulagači ne žele riskirati uoči objave izvještaja o potrošačkim cijenama u SAD-u, koje bi moglo znatno uticati na smjer tržišta.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je u junu inflacija dodatno ubrzala s 8,6 odsto, koliko je iznosila u maju, na 8,8 odsto na godišnjem nivou.

Bio bi to novi najviši nivo inflacije u više od 40 godina, što je najviše posljedica rasta cijena energenata i poremećaja u nabavnim lancima.

„Tržište se pozicionira za izvještaj o inflaciji. Nadamo se usporavanju, što bi moglo navesti američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed) na ublažavanje tempa zaoštravanja monetarne politike. S druge strane, puno je razloga da se očekuje zadržavanje inflacije na visokim nivoima i da će Fed i dalje biti agresivan”, kazao je strateg u firmi U.S. Bank Wealth Management, Rob Haworth.

U nastojanju da suzbije inflaciju, Fed je povećala u junu ključne kamatne stope 0,75 postotnih bodova, a očekuje se da će to učiniti i u julu.

Zbog toga rast ekonomije usporava, a pitanje je samo hoće li Fed uspjeti ‘mekano’ prizemljiti ekonomiju ili je gurnuti u recesiju.

Ulagači su oprezni i zbog toga što ove sedmice počinje sezona objava kvartalnih finansijskih izvještaja kompanija.

U četvrtak i petak rezultate ostvarene u drugom tromjesečju objaviće velike američke banke, a prije toga nekoliko kompanija, kao što su PepsiCo i Delta Air Line.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa ostvarile rast zarada 5,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, što bi bio znatno manji rast nego u prethodnim tromjesečjima.

Osim rezultata, ulagači će pažljivo analizirati i poruke kompanija o daljnjim očekivanjima, s obzirom na rast kamatnih stopa, visoku inflaciju, usporavanje rasta privrede i poremećaje u nabavnim lancima.

I na većini evropskih berzi cijene su dionica pale. Frankfurtski DAX indeks skliznuo je 1,4 odsto, na 12.832 boda, a pariski CAC 0,61 odsto, na 5.996 bodova. Londonski FTSE stagnirao je na 7.196 bodova.

