Ozbiljni prihodi privredi od kripto prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na panel diskusiji o benefitima pravne regulative kripto prometa u Crnoj Gori ocijenjeno je da bi ta vrsta finansijske aktivnosti mogla da donese ozbiljne prihode privredi.

Na panel diskusiji Fintech Roadmap 2023, koju je u utorak u hotelu Hilton organizovala kompanija ProfitApp International, govorili su stručnjaci iz oblasti finansijskih tehnologija.

Učesnici panela bili su savjetnik premijera Ivan Mugoša, nekadašnji direktor Direkcije za platni sistem i fintech u Centralnoj banci (CBCG) Ivan Bošković, suosnivač Blockchain-a crnogorske fondacije i Crypto valute perper Ivan Joličić i ekonomski analitičar i savjetnik za kripto valute Novak Svrkota.

„Na diskusiji su otvorena pitanja koja se tiču mogućnosti da se digitalni stručnjaci kod nas neometano bave razvojem i upotrebom digitalnih tehnologija“, navodi se u saopštenju.

Prisutni, među kojima su bili ambasadori zemalja u kojima posluje ProfitApp, predstavnici državnih institucija i vlasnici preduzeća, čuli su odgovore na pitanja da li imamo dovoljno stručnih ljudi u institucijama da se suoče sa ovom problematikom i isprate da li se sve realizuje po zakonu.

Takođe, govorilo se i o tome da li su urađene procjene kako se kripto promet može odraziti na crnogorsku privredu, kao i zašto bi banke sabotirale kripto biznis i šta CBCG treba da učini da bi on nesmetano funkcionisao.

Učesnici su razgovarali i o tome koliku korist država ima od boravka digitalnih nomada i da li postoji razvijena poreska politika u Crnoj Gori za takvo poslovanje.

U uvodnom dijelu govorilo se o ProfitApp-u, prvoj fintech franšizi koja je iz Crne Gore krenula u svijet.

Predstavljena je platforma eWallet, inovacija eksperata ProfitApp International, koja će svoju primjenu najprije imati na prostoru Evropske unije (EU), a očekuje se da uskoro zaživi i u Crnoj Gori.

