Oxiom FinBot šansa za razvoj vještačke inteligencije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi crnogorski AI sistem, Oxiom FinBot, pokazao je da može unaprijediti poslovne procese, čineći ih bržim, preciznijim i efikasnijim.

Ovaj projekat je već prepoznat kao značajan iskorak u digitalizaciji Crne Gore, a uz dalju institucionalnu podršku može postati primjer tehnološkog uspjeha i inovacija koje dolaze iz Crne Gore, prenosi PR Centar.

Na konferenciji za novinare povodom predstavljanja Oxiom FinBot-a, saopšteno je da je ovaj inovativni sistem sposoban da redefiniše način poslovanja, administracije i računovodstva, omogućavajući kompanijama brže donošenje odluka i efikasniji rad.

Konferenciju je organizovao Business Universal Media, u partnerstvu sa Asocijacijom menadžera Crne Gore (AMM).

Predsjednica Odbora za PR i marketing u AMM, Ana Martinović, istakla je da Oxiom FinBot predstavlja spoj nauke i privrede, te da je kroz podršku Ministarstva finansija i Evropske unije (EU) pokazano kako ovakvi projekti mogu biti ključni pokretači ekonomskog razvoja.

“Oxiom FinBot nije samo softver – on je konkretan dokaz da Crna Gora ima znanje i resurse da razvija vrhunske tehnologije zasnovane na vještačkoj inteligenciji. Ovakvi projekti ne mogu uspjeti bez podrške šire zajednice, i zato je ključno da ih nastavimo razvijati u saradnji sa institucijama i privredom”, rekla je Martinović.

Sekretarka Odbora za primjenu AI i naprednih tehnologija AMM-a, Katarina Savković, naglasila je da je Oxiom FinBot prvi AI sistem ove vrste u Crnoj Gori, koji može olakšati ponavljajuće administrativne i računovodstvene procese.

“Zamišljen je kao AI računovođa, koji može knjižiti dokumentaciju, analizirati podatke i pružati korisne finansijske informacije u realnom vremenu. Njegov prioritetni cilj je jačanje veze između akademske zajednice i privrede, kako bismo podigli nivo efikasnosti i modernizacije poslovanja u Crnoj Gori”, objasnila je Savković.

Na Nacionalnoj konferenciji o AI i digitalnoj transformaciji, Vlada i ministarstva su prepoznali potencijal Oxiom FinBot-a, a mediji su ga predstavili kao značajnu inovaciju.

Izvršni direktor Business Universal Media i zamjenik predsjednika Odbora za primjenu AI i drugih naprednih tehnologija u AMM, Dražen Raičković, kazao je da je Oxiom FinBot već dobio priznanje kao vodeći AI projekat u Crnoj Gori, što je ogroman korak.

“Sada je važno da zajedno radimo na njegovoj konkretnoj primjeni u poslovnim i državnim sistemima, jer svaki napredan AI projekat ima smisla samo ako se koristi”, rekao je Raičković.

On je dodao da smo svjedoci kako velike sile ulažu milijarde u AI – SAD i Kina vode globalnu trku u ovoj oblasti.

“Crna Gora ne treba da ulaže milijarde, ali može da prepozna i podrži sopstvene inovacije. Oxiom FinBot je prilika da budemo lideri u regionu i pokažemo da i mala država može stvoriti nešto što ima globalni potencijal”, smatra Raičković.

Na pitanje novinara može li vještačka inteligencija zamijeniti čovjeka, Raičković je naglasio da nijedna tehnologija ne zamjenjuje ljude, već ih osnažuje.

“Oxiom FinBot ne zamjenjuje računovođe, već im pomaže da se oslobode ponavljajućih i tehničkih zadataka, kako bi se fokusirali na strateško planiranje i analize. Ovo je alat koji može povećati produktivnost i preciznost poslovanja, što ga čini izuzetno vrijednim za svaku kompaniju”, poručio je Raičković.

Sa konferencije je upućen poziv svim zainteresovanim institucijama, kompanijama i tehnološkim partnerima, da se uključe u dalji razvoj i primjenu Oxiom FinBot-a, kako bi Crna Gora iskoristila svoju šansu da se pozicionira kao lider u razvoju AI rješenja za računovodstvo i administraciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS