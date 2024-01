Ove godine u planu realizacija projekta Solari 5000+

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U sklopu projekta Solari 3000+ i 500+ odrađeno je preko 29,3 megavata (MW), od ukupnih 30 MW, solarnih elektrana na krovovima domaćinstava i preduzeća, saopštili su iz EPCG Solar-gradnje i najavili da se ove godine planira sprovođenje projekta 5000+.

Iz kompanije su, kada je riječ o Solari 3000+ i 500+, kazali da očekuju da se projekat završi brzo i da će to zavisiti od vremenskih uslova, jer je posao montiranja na visini osjetljiv i zahtijevaju se povoljni uslovi za mogućnost montiranja solarnih panela.

„Ovo je projekat vrijedan 30 miliona EUR i realizovan je u saradnji sa Eko-fondom, čime je korisnicima omogućen popust od 20 odsto na cijenu solarne elektrane. Očekivana proizvodnja ovog projekta je oko 44 gigavat sati (GWh) na godišnjem nivou“, rekli su iz EPCG Solar-gradnje agenciji Mina-business.

Kada je riječ o projektu Solari 5000+, poziv je, kako su objasnili, završen u martu prošle godine, a početak realizacije počeće odmah po završetku prethodnog projekta.

„Moramo navesti da se sama dinamika radova na početku projekta usporila zahtjevnim zakonskim obavezama koje su podrazumijevale obilnu dokumentaciju i za najmanji fotonaponski sistem, tako da je suštinski realizacija počela od septembra prošle godine, kada su te administrativne smetnje otklonjene“, naveli su iz kompanije.

Kako su saopštili, projekat 5000+ planiraju da sprovedu tokom ove godine.

„Već sada imamo dovoljno iskustva i elana da projekat sprovedemo na najbolji mogući način, a nakon reorganizacije preduzeća smatramo da ćemo biti još efektniji na terenu. Nećemo stati dok svi objekti u Crnoj Gori, koji imaju uslova, ne postave solarne elektrane na svojim krovovima, jer želimo da mijenjamo Crnu Goru nabolje – a ova energetska tranzicija, koju je pokrenula EPCG, dokazuje da to i možemo“, dodali su iz preduzeća.

Cilj projekta Solari je da se kroz ugradnju fotonaponskih sistema kod domaćinstava i preduzeća smanje mjesečni izdaci za električnu energiju, da se korisnicima omogući energetska nezavisnost, emisija ugljen – dioksida svede na najmanju moguću mjeru i očuva životna sredina.

„Projekat Solari 3000+ i 500+ podrazumijeva postavljanje solarnih panela na krovove tri hiljade individualnih objekata za stanovanje i 500 poslovnih objekata i javnih ustanova, kroz finansiranje i subvencionisanje korisnika za kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema snage do deset kilovata (kW) za individualne stambene objekte, odnosno do 999 kW za pravna i fizička lica, vlasnike poslovnih objekata“, kazali su iz EPCG Solar-gradnje.

Кorisnik ima mogućnost da solarnu elektranu otplati u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosječnog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju.

Period otplate investicije za korisnika je do deset godina, u zavisnosti od iznosa i snage pripadajućeg ugrađenog sistema.

„Povoljnosti za korisnike projekata Solari su što učešćem u projektu dobijaju status kupca – proizvođača, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a kojem je omogućeno da eventualni višak električne energije distribuira u mrežu, odnosno da je prodaje snabdjevaču po cijeni utvrđenoj ugovorom o snabdijevanju, ili da preuzme nedostajuću energiju iz mreže, ukoliko nije proizveo dovoljno energije“, objasnili su iz preduzeća.

Samostalna proizvodnja električne energije dugoročno znatno umanjuje račun za struju, a dodijeljena sredstva vraćaju u mjesečnim iznosima približno jednakim iznosu njihovog prosječnog računa za struju prije ugradnje fotonaponskog sistema, i to na period od pet do deset godina, u zavisnosti od vrijednosti investicije.

„Povoljnost je takođe što je obezbijeđeno 20 odsto popusta na cijenu solarne elektrane i korisnici imaju tehničku i logističku podršku zaposlenih u EPCG, kako u izgradnji tako i u prikupljanju neophodne dokumentacije i saglasnosti“, saopštili su iz preduzeća.

Sve ovo, kako su zaključili, korisnicima daje priliku da koriste obnovljivi izvor energije koji ne šteti prirodi, a svojoj porodici obezbjeđuju zdravije životno okruženje i uštedu za račune za struju, jer nakon otplate elektrane solarne elektrane za njih električna energija postaje besplatna ili skoro besplatna.

