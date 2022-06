Otvorenim i konstruktivnim dijalogom do unapređenja biznis ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) i Ministarstvo finansija moraju zajednički djelovati u pravcu unapređenja poslovnog ambijenta i smanjenja biznis barijera, saopštili su njihovi predstavnici.

Na sastanku predsjednika UPCG Predraga Mitrovića i ministra finansija Aleksandra Damjanovića, zaključeno je da je potreban otvoren, širok i konstruktivni dijalog, koji će ići u korist održivosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta.

“Osvrnuvši se na složenu globalnu ekonomsku krizu, koja neminovno utiče i na crnogorsku ekonomiju, sastanak je bio prilika da se razgovara o mogućim rješenjima za probleme sa kojima se privrednici suočavaju”, saopšteno je iz UPCG.

Kako je ocijenjeno, trenutno stanje biznis ambijenta u Crnoj Gori ne ide u prilog otvaranju novih radnih mjesta i ukupnoj održivosti preduzeća – posebno malih i srednjih.

“Veliki broj fiskalnih i parafiskalnih nameta, njihova nepredvidivost, te (ne)opravdanost postojanja pojedinih od njih, kao i iznosi u kojima su utvrđeni, jedan je od osnovnih problema kojima je UPCG posvećena godinama unazad”, dodaje se u saopštenju.

Konstatovano je da je neophodno konačno pristupiti ozbiljnoj analizi praktično svakog parafiskaliteta pojedinačno.

“Svako novo povećanje postojećih poreskih opterećanja i uvođenja novih nameta za poslodavce, posebno u vremenu krize, dodatno bi ugrozilo efekte poslovanja najvećeg broja preduzeća”, dodaje se u saopštenju.

Sagovornici su saglasni da nelegalno i neregistrovano obavljanje privredne aktivnosti i dalje predstavlja jedan od značajnijih problema razvoja realnog sektora, zbog nelojalne konkurencije i prelivanja fiskalnog opterećenja na formalni sektor.

„Neplaćanje poreskih obaveza, nesmetan rad i „nevidljivost“ za inspekcijke organe subjekata koji posluju neregistrovani, šalje sliku prećutne saglasnosti državnih organa na takvo poslovanje i budi veliko i opravdano nezadovoljstvo urednih poreskih obaveznika, što se mora što hitnije mijenjati“, upozorili su iz UPCG.

U tom smislu, zaključak je da se moraju intenzivirati aktivnosti svih nadležnih organa u cilju preduzimanja normativnih, procesnih i konkretnih aktivnosti svih nadležnih organa na svođenje sive ekonomije na najmanju moguću mjeru.

„Sve navedeno utiče na konkurentnost crnogorske privrede, kako na unutrašnjem tržištu, a naročito ne doprinosi tome da naša privreda spremno dočeka realizaciju procesa međunarodnih integracija kojima težimo“, zaključuje se u saopštenju.

