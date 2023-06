Otvoreni turističko-informativni biroi u Baru

Bar, (MINA-BUSNESS) – Turističko-informativni biroi u Baru počeli su da rade.

Iz Turističke organizacija (TO) Bar su građane i turiste obavijestili da su pored turističko-informativnih biroa Topolica i Virpazar, koji su otvoreni tokom cijele godine, od četvrtka otvoreni i oni u Šušanju, Sutomoru, Čanju, Starom Baru i Dobroj Vodi.

“Turističko-informativni biroi su centralna tačka za pružanja informacija i usluga turistima koji posjećuju naš grad. Pored pružanja turističkih informacija, u turističko-informativnim biroima moći će da se prijavi boravak i plati boravišna taksa”, navodi se u saopštenju TO Bar.

Prema Zakonu o boravišnoj taksi, izdavaoci smještaja su dužni da prijave goste koji borave u njihovom smještaju u roku od 24 sata od ulaska u Crnu Goru.

TO Bar je, u cilju kvalitetne pripreme turističke sezone, još jednom pozvala sve izdavaoce smještaja, koji do sada nijesu, da registruju smještaj i da na taj način ispune svoju zakonom propisanu obavezu.

Oni su podsjetili da će od 15. juna biti pojačane kontrole neprijavljenih smještajnih kapaciteta.

“Registrovani izdavaoci smještaja stiču značajnu konkurentnu prednost, jer se nalaze u bazi podataka TO Bar koja ima zadatak da ga promoviše na digitalnim kanalima i preko reklamnog materijala i brošura”, zaključuje se u saopštenju.

