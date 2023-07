Otvoreni Dani lavande u Pljevljima

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Trodnevna manifestacija Dani lavande svečano je otvorena u petak, a u okviru nje i prva ovogodišnja žetva na plantaži, saopšteno je iz Rudnika uglja Pljevlja (RUP).

Izvršni direktor RUP-a, Milan Lekić, poručio je na manifestaciji da je prostor na kojem su svečano otvoreni Dani lavande, do prije dvije godine bio “veliko ruglo i zastiđe Pljevalja”.

“Mi danas na tom prostoru imamo plantažu – zasade lavande, žalfije, miloduha, timijana, a imamo i priliku da uzgajamo i još drugih sorti i vrsta ljekobilja. Imali smo veliki problem da ovaj prostor dovedemo u ovakvo stanje. Nijesmo imali kadra, znanja, iskustva, opreme da pripremimo teren, nijesmo imali opreme da održavamo biljke, nijesmo imali naš rasadnik, ali zahvaljujući našoj upornosti, danas se imamo sa čim pohvaliti”, rekao je Lekić.

On je kazao da danas imaju sve – kadar, znanje, iskustvo, opremu za pripremu terena, opremu za održavanje biljki, rasadnik.

“Zato smo krenuli ambiciozno i, na jesen ćemo da zasadimo još deset do 15 hektara ljekobilja”, poručio je Lekić i dodao da će na platou pored plantaže izgraditi ugostiteljske objekte, parking za automobile i autobuse, čime će se stvoriti uslovi da naši sugrađani, ali i mnogi ljudi koji prolaze kroz Pljevlja, uživaju u ambijentu.

On je naveo da imaju 150 do 170 hiljada ljudi koji u toku ljetnje sezone cirkulišu kroz Pljevlja, a niko ne svraća.

“Uradićemo sve da i ti prolaznici, uz naše sugrađane, imaju gdje da dođu. Svi oni moći će da uživaju u ovom lijepom ambijentu, mirisu i proizvodima lavande”, rekao je Lekić.

On je naglasio da je Rudnik uglja, kao i svaki rudnik u Crnoj Gori, pa i okruženju, obavezan po Zakonu o rudarstvu da uredi prostor koji devastira eksploatacijom sirovina, što znači da je Rudnik uglja bio obavezan da izvrši rekultivaciju zemljišta.

“Nažalost, do prije dvije godine, ta agrotehnička rekultivacija sprovodila se sijanjem i uzgajanjem djeteline. Mi smo odlučili da zasadimo i uzgajamo ljekobilje i da imamo proizvode od ljekobilja”, saopštio je Lekić, koji se zahvalio Božu Iliću iz Ricco training centra iz Beograda, kao i Ministarstvu poljoprivrede koje je podržalo ovaj projekat.

Savjetnik predsjednika Crne Gore za regionalni razvoj, Aleksandar Stijović, kazao je da je predivan osjećaj vidjeti sve te hektare pod lavandom, jer ova lavanda nije samo cvijeće, ona je pobjeda, pobjeda hrabrosti nad problemom kojem se drugi decenijama nisu usudili suprotstaviti.

“Ovo je pobjeda vizije nad gomilanjem problema koji je samo rastao svake godine, pobjeda koju su odnijeli vrijedni ljudi nad sprženom zemljom, jer do nedavno ovo je bilo jalovište, sterilno ruglo Pljevalja, odlagalište smeća i ekološka crna tačka ovog grada, a danas je carstvo boja i mirisa. Kroz cijela Pljevlja osjeća se miris cvijeća i zadovoljstvo uspjeha. Na ovom polju lavande pobjeda predivno miriše”, ocijenio je Stijović.

On je rekao da je ogroman podvig napravljen, jer drugi nijesu ni smjeli ni htjeli.

“Ovo je ekološka učionica, jer pokazuje kako se nešto što se raubovalo i devastiralo decenijama može popraviti. Ovo je model da jalovište može biti resurs, da sve može biti resurs kada se ima vizija i kada smo spremni da ponudimo rješenje. Ovdje je zapošljeno 30 Pljevljaka koji su vrijedno radili i čijeg znoja i rada danas ubiramo plodove. Ovdje je vizija da i na drugim površinama može biti primjenjeno isto rješenje. I na kraju dobili smo proizvod, suvenir i atrakciju za sve one koje put nanese i pronese kroz Pljevlja”, rekao je Stijović.

Prema njegovim riječima, ljetnjikovac i suvenirnica dodatno su oplemenile prostor, ali su posebno značajni jer zaokružuju koncept, odmah počinju donositi prihod i omogućuju dalje investicije.

“Širenjem plantaža i sadržaja formiraće se nove turističke ponude na bazi ljekovitog bilja sa višestrukom namjenom, čime se podiže ukupna turistička ponuda regiona sjeverne Crne Gore, dok kombinovanje uzgoja ljekovitog bilja i njegove prerade u etarska ulja i estetke i kozmetičke proizvode, otvara mogućnost za razvoj novog segmenta u strukturi turističke ponude Pljevalja, sa raznovrsnim pratećim sadržajima”, saopštio je Stijović.

On je poručio da želi da ohrabri sve ovakve aktivnosti – društveno, socijalno i ekološki korisne, te da će iz institucije Predsjednika Crne Gore uvijek postojati podrška za održive i ekološke projekte kojima Crnu Goru čine čistijom, zdravijom i ljepšim mjestom za život.

Rukovodilac Službe za agrotehničku i bilošku rekultivaciju zemljišta, Radoslav Zečević upoznao je prisutne sa informacijama kako je nastala plantaža koja će za par mjeseci da navrši dvije godine od njenog postojanja.

“Prije dvije godine smo ovdje počeli prvo ravnjanje terena, odnosno pripremanje plantaže za prvi zasad ljekovitog bilja na kome se trenutno nalazi oko 60 hiljada biljaka, na površini od oko 4,5 hektara. Nedaleko od nas nalazi se još jedna plantaža koja je površine 3,5 ha, koja je u prvoj godini fenofaze razvića. Naveo bih da je i plataža trenutno u fazi cvjetanja, gdje ćemo za nekih deset dana da završimo prvu žetvu lavande, a već smo završli žetvu žalfije”, naveo je Zečević.

Osim zasada, kako je dodao, Rudnik uglja posjeduje sve profesionalne mašine za obradu zemljišta, odnosno za međurednu rekultivaciju, rekultivaciju u redu, beračicu ljekovitog bilja, destilator za destilaciju ulja i ostalu mnogobrojnu opremu koja se koristi da bi jedna intezivna proizvodnja uspjela.

“Takođe, imamo plasteničku proizvodnju, gdje je trenutno zasađeno oko 150 hiljada živića ljekovitih biljaka, koji će biti spremni za jesenju sadnju, gdje ćemo na jesen da organizujemo jedan veći zasad na ovoj površini, odnosno dužina zasad će biti između deset i 15 hektara. Tako da ćemo uspjeti za tri godine rada da zaokružimo proizvodnju od oko 20 do 25 ha površine”, precizirao je Zečević.

Inženjer agronomije, Dosta Palibrk, zajedno za Zečevićem, učestvovala je u rukovođenju aktivnosti koje su imale za cilj podizanje plantaže.

“Nakon izvršene sadnje, nakon njege o sadnicama, došli smo do koraka destilacije. U tom periodu mi smo obradili žetvu dvije vrste. Dakle, već smo požnjeli timijan i žalfiju i od njih smo dobili, sa površine do hektar, prihod oko tri litra ulja. Danas, svrha ove manifestacije jeste započinjanje žetve lavande, gdje smo već odradili probne destilacije, a ulje iz njih je obrađeno i poslato na analize u laboratorije koje se nalaze u Sloveniji”, rekla je Palibrk.

Ona je kazala da se iz dobijenih rezultata pokazalo da je sve po standardima Evropske unije. Riječ je o standardima farmakopeje, gdje su sve komponente bile u dozvoljenim granicama, bez aditiva i bez nedozvoljenih materija.

Turizmolog Marko Dragićević istakao je da polje ljekobilja ima i turistički potencijal.

“Poznato vam je da opština Pljevlja predstavlja treću opštinu po veličini u Crnoj Gori. Kroz Pljevlja na godišnjem nivou prođe oko 700 hiljada turista. Velikim dijelom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Što se tiče ovih ljudi, oni su turisti prolaznog karaktera, odnosno turisti koji se ne zaustavljaju u našoj opštini. Želimo da napravimo ponudu na ovoj plantaži, koja će privući te turiste, koji će ostati makar jedan dan, ili dvije, tri noći u našoj opštini. Zato je u planu izgradnja turističko ugostiteljskih objekata na ovoj površini”, kazao je Dragićević.

Prva po redu manifestacija Dani lavande trajaće do sjutra.

