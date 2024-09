Otvorene prijave za četvrtu generaciju BoostMeUp predakceleracijskog programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijave za četvrto izdanje BoostMeUp predakceleracijskog programa – nacionalne platforme za razvoj i lansiranje crnogorskih start up-ova su otvorene.

„Program je namijenjen razvojnim timovima i novoosnovanim preduzećima iz Crne Gore koji žele da ubrzaju razvoj svoje start up ideje i postanu dio rastuće inovativne zajednice. Do sada je uspješno implementiran tri puta i pomogao je razvoj preko 60 crnogorskih start up timova“, navodi se u saopštenju.

Podrška za timove vrijedna je preko 130 hiljada EUR.

„Benefiti za učesnike su brojni. Pored petomjesečne ekspertske, mentorske i infrastrukturne podrške, svaki od šest odabranih timova će dobiti sedam hiljada EUR za razvoj svoje ideje“, navodi se u saopštenju.

Tri najuspešnija start up-a na završnom takmičenju osvojiće i dodatne novčane nagrade, od čega je prva 15 hiljada EUR, druga deset hiljada EUR i treća pet hiljada EUR, uz izradu strategije za internacionalizaciju i skaliranje poslovanja.

Zainteresovani timovi se mogu prijaviti putem online obrasca dostupnog na zvaničnoj web stranici BoostMeUp programa – boostmeup.me.

Prijave su otvorene do 30. septembra.

„Za više informacija, posjetite www.boostmeup.me, naše društvene mreže, ili nam pišite na [email protected]“, navodi se u saopštenju.

Nosilac programa je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, koji program realizuje u saradnji sa ključnim partnerima iz poslovnog i inovacionog sektora – Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore, Univerzitetom Crne Gore, ICT hub-om Beograd, kompanijom One Crna Gora, Elektroprivredom i Fondom za zaštitu životne sredine – Eko Fondom.

Program su podržali Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Vlada Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS