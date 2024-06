Otvorena prva izložba posvećena istoriji turizma Prijestonice Cetinje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na inicijativu španskog Muzeja turizma, pod pokroviteljstvom Nacionalne turističke organizacije (NTO) i Turističke organizacije Prijestonice Cetinje otvorena je soba 111 ovog Muzeja, koja predstavlja stalnu izložbenu postavku posvećenu istoriji turizma Prijestonice Cetinje.

Muzej turizma je španska neprofitna organizacija koja se bavi promocijom istorije turizma i ima za cilj odavanje počasti prethodnicima u sektoru turizma: ljudima, preduzećima i mjestima koji su postavili temelje svijeta putovanja.

„Riječ je o muzeju koji nije smješten na jednom određenom mjestu, već je globalni muzej širokog dometa. Izložbeni prostori su prostorije širom svijeta, koje se nazivaju “Sobe“, te je do sada otvoreno 110 soba. Na ovaj način Crna Gora postala je dio globalno projekta i dobija svoju “Sobu“ pod brojem 111, u okviru info punkta TO Prijestonice Cetinje“, navodi se u saopštenju.

Izložba je tematski vezana za lokalitet Cetinja i prezentuje istoriju turizma ovog grada od 19 vijeka pa do danas. U “Sobi“ se nalaze brojne fotografije, razglednice, knjige, vodiči, suveniri i drugi predmeti koji svjedoče o razvoju turizma Prijestonice Cetinje.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, ukazala je na značaj koji ovakvi projekti imaju za očuvanje i promociju bogate turističke baštine naše zemlje.

“Ova izložba ne samo da ističe značaj Cetinja kao istorijskog i kulturnog centra, već doprinosi i promociji turističke ponude zbog globalnog karaktera projekta. Činjenica su ovaj projekat prethodno podržali značajni subjekti u turizmu poput Evropske komisije za putovanja, kao i brojne druge nacionalne i lokalne turističke organizacije pruža mogućnost umrežavanja sa značajnim partnerima kroz druge projekte“, rekla je Tripković Marković.

Izložba će, kako je najavila, biti otvorena za sve građane i turiste, te će svi zaljubljenici u istoriju i turizam moći da vide fotografije, postere, knjige, vodiče i suvenire koji govore o turističkom razvoju Cetinja.

„Kao zemlja u kojoj je turizam osnovna privredna grana i ima dugu tradiciju u ovom sektoru, vrlo je važno osvrnuti se na same početke njegovog razvoja. Nadamo se da će ovaj projekat inspirisati buduće generacije da nastave sa razvojem i unapređenjem našeg turističkog sektora, čuvajući pritom našu kulturnu i istorijsku baštinu”, poručila je Tripković Marković.

Direktor TO Prijestonice Cetinje, Nikola Jablan je iskazao zadovoljstvo povodom otvaranje ove izložbe.

“Izuzetno nam je zadovoljstvo što se upravo na Cetinju otvara po prvi put jedna ovakva izložba. Kroz vjekove, Cetinje je bilo domaćin mnogim značajnim kulturnim događajima, a njegov značaj za turizam je neprocjenjiv s obzirom na bogatstvo kulturne i istorijske baštine. Danas, kao dio globalnog projekta Muzeja turizma, Cetinje nastavlja da privlači posjetioce iz cijelog svijeta, pružajući im jedinstvenu priliku da istraže bogatu istoriju turizma ovog grada. Na taj način, ne samo da čuvamo svoju bogatu prošlost, već i aktivno doprinosimo razvoju i promociji crnogorskog turizma, te ćemo nastaviti da dajemo naš doprinos u realizaciji sličnih projekata”, rekao je Jablan.

Ispred Muzeja turizma poručili su da su „Sobe“ stalne postavke i njihovo otvaranje uključuje posvećenost da ona ostane otvorena dugoročno.

Specijalni saradnik i administrator stranice Muzeja turizma na crnogorskom jeziku, Nataša Špadijer, rekla je da imati izložbu u Muzeju je trajan poduhvat.

„Drago nam je što je 111 soba otvorena na Cetinju. To predstavlja izuzetnu mogućnost prezentovanja bogate turističke istorije Cetinja tokom prethodna dva vijeka. Muzej turizma ima i svoju bogatu i povezanu prezentaciju na 17 svjetskih jezika u isto toliko zemalja na skoro svim kontinentima, a pripadnost Muzeju omogućava kontinuiranu medijsku prisutnost ovog grada širom planete“, kazala je Špadijer.

Prema njenim riječima, organizovani dolasci gostiju iz evropskih zemalja ali i vrlo interesantna ponuda domaćina često je objavljivana u štampanim medijima još krajem XIX vijeka. Pristupanjem porodici Muzeja turizma Cetinje se okreće modernoj turističkoj prezentaciji i postaje dio ovog globalnog projekta.

Na web stranici i na društvenim mrežama Muzeja turizma, možete naći i pogledati blog sa brojnim zanimljivim tekstovima o sobama u raznim djelovima svijeta, koje slave istoriju turizma. Na Cetinju je otvorena 111 soba u svijetu, a podršku otvaranju ove izložbe dala je i Prijestonica Cetinje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS