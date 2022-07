Otvorena poslovnica u Petrovcu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovnica Elektroprivrede (EPCG), koja će raditi u sklopu Organizacione jedinice (OJ) Snadbijevanje Budva, otvorena je u ponedjeljak u Petrovcu na adresi Trg I.

Poslovnica je otvorena nakon sedam godina, koliko je prošlo od njenog zatvaranja, 2. jula 2015. godine.

Otvaranju su prisustvovali izvršni rukovodilac FC Snadbijevanje Jovan Kasalica, glavni finansijski direktor Miro Vračar, rukovodilac podružnice Bar Aleksandar Popović i šef OJ Snabdijevanje Budva Čedomir Pravilović.

U Petrovcu je registrovano ukupno 4,52 hiljade potrošača, što predstavlja 13 odsto ukupnog broja potrošača u OJ Snabdijevanje Budva.

Popović je na otvaranju rekao da je EPCG, kao društveno odgovorna kompanija, prepoznala potrebu za otvaranjem ove poslovnice, kako bi lokalnoj zajednici u Petrovcu mogla da ponudi kvalitetnije i brže pružanje svojih usluga.

„Stanovnici Petrovca sada više neće morati da putuju do Budve kako bi izmirili svoje obaveze za utrošenu električnu energiju, što za njih svakako predstavlja uštedu, kako u novcu, tako i u vremenu, naročito tokom ljetnjih mjeseci kada su, zbog turističke sezone, osjetne gužve u saobraćaju“, kazao je Popović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS