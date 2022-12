Otvorena nova poslovnica na Žabljaku

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) otvorila je novu, savremenu poslovnicu na Žabljaku.

“Građani će imati priliku da u modernom i pristupačnom objektu, na atraktivnoj lokaciji, u centru grada, pored plaćanja računa, dobiju sve neophodne informacije”, navodi se u saopštenju.

Povodom otvaranja poslovnice, koja se nalazi u ulici Božidara Žugića 10, izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin istakao je da se nastavlja sa širenjem infrastrukture širom Crne Gore.

„Danas, na zadovoljstvo građana Žabljaka, otvaramo novi objekat koji će umnogome olakšati funkcionisanje i komunikaciju između potrošača i EPCG, imajući u vidu da će, u ovom modernom i prijatnom objektu, potrošači imati priliku da pored plaćanja računa, dobiju sve neophodne informacije”, rekao je Rovčanin.

On je naveo da jedan savremeno sređen objekat pripremaju i u Pljevljima.

“Želimo da sve naše objekte FC Snabdijevanja prilagodimo renomeu i imidžu EPCG i potrebama građana“, kazao je Rovčanin.

Direktor regionalnog centra Nikšić, Marinko Кoprivica, naveo je da se otvaranjem nove poslovnice unapređuje poslovanje i povećanje zadovoljstva korisnika usluga, njih oko sedam hiljada kao i da su Žabljačani dobre platiše.

Šefica OJ Žabljak, Branka Pavlović istakla je da su radovi izvanredno izvedeni, te da su stvoreni dobri uslovi za rad u narednom periodu, kako zaposlenih tako i samih potrošača.

Pavlović je kazala da od oko sedam hiljada potrošača, njih bar 1,5 hiljada mjesečno dolazi u poslovnicu, što zbog plaćanja, komunikacije, reklamacije i slično.

U novom prostoru poslovnice na Žabljaku, kao i u ostalim jedinicama lokalnog Snabdijevanja koje EPCG ima u Crnoj Gori, potrošači mogu da plate račune za utrošenu električnu energiju bez provizije, da potpišu sporazum o dinamici izmirenja duga, ugovor o snabdijevanju, da podnesu prigovor, promijene ime kupca (vlasnika brojila), kao i da dobiju sve informacije o servisima EPCG – primanje računa elektronskim putem, primanje notifikacije o visini računa putem SMS-a i plaćanje računa putem web portal EPCG bez provizije.

Otvaranjem nove poslovnice na Žabljaku, EPCG nastavlja sa razvojnim programima, a do kraja godine u planu je otvaranje poslovnice OJ Snabdijevanje Pljevlja, gdje su radovi pri kraju.

