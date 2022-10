Otvoren dijalog sa domaćim bankama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladin apsolutni prioritet je očuvanje stabilnosti javnih finansija i omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sistema u narednom periodu, u čemu je saradnja sa domaćim bankarskim sektorom veoma važna, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović na sastanku sa rukovodiocima domaćih banaka.

Damjanović je na konstruktivnom sastanku sa rukovodiocima svih 11 finansijskih institucija prisutnih na crnogorskom tržištu, ocijenio da će otvoreni dijalozi ovog formata biti vođeni i ubuduće na sve teme od zajedničkog interesa.

Damjanović je, u skladu sa opredjeljenjem Ministarstva i Vlade da se nedostajuća sredstva za finansijsko zaokruživanje budžetske godine obezbijede na domaćem tržištu, emitovanjem državnih zapisa i kroz kreditne aranžmane, intenzivirao razgovore sa bankarskim sektorom.

“Tema dijaloga bilo je stanje u finansijskom sektoru, kao i mogućnosti potencijalnih aranžmana za obezbjeđivanje nedostajućih sredstva za nesmetano budžetsko funkcionisanje”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Damjanović je kazao da se Vlada zalaže za partnerski odnos sa bankama, izrazivši očekivanje da će i banke prepoznati potrebe države, čije zadovoljenje ne bi bilo na štetu privrede, već sa ciljem ostvarivanja fiskalne održivosti i pune finansijske i ekonomske uravnoteženosti sistema, što će donijeti korist i državi i bankarskom, ali i realnom sektoru.

“Predstavnici bankarskog sektora pozdravili su inicijativu Ministarstva za format otvorenih razgovora na teme od sistemskog značaja, izražavajući spremnost da, u okviru sopstvenih mogućnosti, učestvuju u potencijalnim aranžmanima”, dodaje se u saopštenju.

Damjanović se zahvalio na odzivu i interesovanju koje su pokazale sve prisutne banke u Crnoj Gori.

On je naglasio da očekuje uspješnu saradnju na obostranu korist, budući da stabilnost javnih finansija i finansijskog tržišta, kako je ocijenio, predstavlja preduslov održivosti i samog bankarskog sektora.

