OTP traži milion i po za zakup nekadašnjeg hotela Queen of Montenegro

Budva, (MINA-BUSINESS) – Bord direktora Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera odlučiće da li će ta najveća hotelska kompanija u državnom vlasništvu zakupiti nekadašnji hotel Queen of Montenegro, nakon što ga napusti austrijski Falkensteiner.

Vijesti pišu da je OTP grupa, u čijem je vlasništvu Crnogorska komercijalna banka (CKB), uputila ponudu Budvanskoj rivijeri, prema kojoj godišnja zakupnina iznosi milion i po EUR.

Članovi Borda direktora moraće prvo da potpišu izjavu o tajnosti, odnosno da neće odsti podatke, nakon što budu imali uvid u ponudu. Malo je vjerovatno da će HG Budvanska rivijera, koja se ne može pohvaliti poslovanjem, odlučiti za takav poduhvat i zakupiti nekadašnji hotel Panorama, koji je nakon privatizacije preimenovana u Queen of Montenegro.

Odluku će donijeti petočlani Odbor direktora, koji čine Mijomir Pejović, Ivana Đurović i Sonja Kuljača, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić, ispred AIK banke i Jovan Purar kao predstavnik Tandexon limiteda.

Budvanska rivijera je i u ranijim sazivima imala takve poslovne izlete, pa je jedne godine zakupila kolašinsku Lipku, ali je taj aranžman ubrzo propao. U protekle dvije i po decenije, od gotovo deset hotela, Budvanskoj rivijeri je preostalo pet: Palas i Castellastva u Petrovcu, Turističko naselje Slovenska plaža i hoteli Aleksandar i Mogren u Budvi.

Iz kompanije je prije dvije i po godine izuzet grad hotel Sveti Stefan, koji je povjeren na upravljanje drugoj vladinoj firmi Sveti Stefan hoteli.

Austrijska hotelska kompanija Falkensteiner najavila je zaposlenima da od 1. novembra nemaju više zaposlenje u tom bečićkom hotelu.

Banka OTP grupe, od koje je Falkenstein zakupio hotel, tražila je zakupninu od 1,5 do dva miliona EUR, što austrijska kompanija nije mogla da ispoštuje smatrajući da je to premnogo. Uz to prethodne dvije godine krize su loše poslovali, kazao je izvor Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama, banka traži novog zakupca ako ne uspije da proda hotel. Osim Budvanskoj rivijeri, banka je navodno ponude za zakup uputila na još nekoliko adresa.

Falkensteiner je od ljeta 2019. preuzeo bečićki hotel od mađarske OTP grupe.

Nekadašnji hotel Panorama, koji je bio u vlasništvu Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Miločer, prodat je prije gotovo dvije decenije. Hotel je rekonstruisan, dograđen, međutim, kredit nije vraćen, pa su prije deset godina Queen of Montenegro zaplijenile OTP i CKB banka, jer nije vraćen kredit od 42 miliona EUR.

Hotel kupuje Debt Management Project 1 Montenegro, firma registrovana za promet nekretnina, a u stoodstotnom vlasništvu je OTP faktoringa, mađarske firme koja se bavi naplatom potraživanja CKB-a, kako bi je oslobodila loše kolaterale i dio je OTP grupe.

Banka je 2014. izdala u zakup kompaniji Queen management, koja je gazdovala bečićkim hotelom do 2017. Tada je raskinut ugovor, a uslijedili su i protesti radnika.

Banka tada nalazi novog zakupca, Falkensteiner, koji je praktično tri ljeta gazdovaoa hotelom, ali su pandemija koronavirusa i ostale nedaće uticale da se austrijska kompanija povuče.

