Otkup akcija CGES-a do kraja sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da opredijeli novac iz budžetske rezerve za kupovinu 550.047 akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) koje će otuđenjem akcija, zbog njihovog isticanja, zaključiti do ponedjeljka.

Vlada je danas na telefonskoj sjednici usvojila izmjenu i dopune Zaključka Vlade od 9. septembra.

Kako je saopšteno iz Vlade, izmijenjena je tačka Zaključka koja se odnosi na rok za otkup akcija, tako da krajnji datum bude ponedjeljak umjesto dosadašnjeg 22. oktobra.

„Zadužuje se Ministarstvo finansija da preuzme potrebne aktivnosti na opredjeljenju novca iz tekuće budžetske rezerve za kupovinu 550.047 akcija CGES-a koje se otuđenjem akcija, zbog njihovog isticanja, zaključiti prije ponedjeljka“,

navodi se u izmjenama i dopunama Zaključka.

Vlada je zadužila i Upravu za katastar i državnu imovinu da angažuje finansijskog posrednika za potrebe realizacije kupovine akcija CGES-a.

“Zadužuje se Ministarstvo finansija da novac za kupovinu akcija CGES-a, kao i transakcione i troškove angažaovanja finansijskog posrednika, kao i druge povezane troškove obezbijedi iz tekuće budžetske rezerve, u skladu sa specifiakcijom koju dostavi Uprava za katastar i državnu imovinu”, dodaje se dokumentu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS