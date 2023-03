Ostrvo Sveti Marko ponuđen na prodaju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Ostrvo Sveti Marko ponudila je istoimeno ostrvo na prodaju za oko 80 miliona EUR, iako je prošle godine uplatila 700 hiljada na ime poreza za nepokretnost za 2020, saopštio je predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović.

„Prodaje se čitavo ostrvo, a koliko sam upućen početna cijena je oko 80 miliona EUR. Opština nema velike ingerencije nad tim lokalitetom, ali je činjenica da je to svakako jedan od trenutno najvećih resursa i veoma značajan za dodatni razvoj turističke privrede. Nekada je bilo izuzetno popularno mjesto za ljetovanje, pa se nadamo da će se vratiti taj nekadašnji sjaj“, kazao je Komnenović za Radio Tivat.

Kompanija je tada predala Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a predviđena je bila gradnja hotelskog kompleksa sa pratećim sadržajima.

Ukupna površina ostrva je skoro 340 hiljada kvadratnih metara. Na ostrvu je u sezoni radilo i do 200 ljudi iz Tivta i susjednih gradova.

Tivatska fima Ostrvo Sveti Marko formirana je 2007. godine, kada je ostrvo koje je bilo najatraktivnija imovina turističke firme Putnik iz Beograda, prešlo u ruke grupacije Metropol, iza koje je stajao ruski tajkun Mihail Slipenčuk. Metropol je planirao da na ostrvu sagradi turistički kompleks vrijedan 400 miliona EUR.

Prema ranijem pisanju medija Slipenčuk je nakon nekoliko godina djelove imovine Metropola razdijelio akcionarima, a ostrvo Sveti Marko zvanično došlo u posjed of šor kompanije Stala Property Holdings Ltd registrovane u Hong Kongu.

