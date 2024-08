Oštetili budžet za preko 60 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su krivične prijave protiv četiri fizička i tri pravna lica u Herceg Novom zbog sumnje da su oštetilu državni budžet za preko 60 hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su krivične prijave rezultat aktivnosti u sklopu obavještajnog projekta kodnog naziva „Evazija“, kojima su procesuirani počinioci krivičnih djela utaja poreza i doprinosa.

Iz policije su kazali da je Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom podnijeta krivična prijava protiv državljanina Bosne i Hercegovine Ž.B. (61), zbog sumnje da je izvšio krivično djelo utaja poreza i doprinosa Krivičnog Zakonika Crne Gore.

Prijava je podnijeta i protiv pravnog lica „BBR sistemi“ iz Herceg Novog, zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa shodno Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

„Materijalna šteta pričinjenja vršenjem predmetnih krivičnih djela procjenjuje se u iznosu od 17,9 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju policije.

Krivična prijava, zbog sumnje na krivično djelo utaja poreza i doprinosa, podnijeta je protiv V.D. (48) i S.M (65), koji su državljani Srbije, kao i pravnog lica „FAGUZ“ iz Herceg Novog.

„Materijalna šteta pričinjenja vršenjem predmetnih krivičnih djela procjenje se u iznosu od 20,4 hiljade EUR“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, zbog sumnje da su državni budžet oštetili za 19,9 hiljada EUR, krivična prijava je posnijeta i protiv D.M. (35) iz Srbije i pravnog lica „VIJOGOR“ iz Herceg Novog.

„Sektor za borbu protiv kriminala će i u narednom periodu nastaviti intenzivne aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju odgovornih lica u privrednim poslovanjima, u odnosu na krivična djela koja sa sveukupnom posljedicom nanose štetu po Budžet države i građana Crne Gore“, poručili su iz policije.

