Oštar sedmični pad cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Početak marta donio je oštar pad cijena nafte na svjetskim tržištima.

Tako su prošle sedmice cijene nafte pale više od tri odsto. Investitori strahuju od slabljenja potražnje, s obzirom na to da centralne banke podižu kamatne stope kako bi usporile rast privrede i tako suzbile inflaciju, prenosi SEEbiz.

Cijena barela na londonskom tržištu skliznula je prošle sedmice 3,5 odsto, na 82,78 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 3,7 odsto, na 76,68 USD.

Nakon rasta sedmicu prije, cijene nafte su prošle sedmice bile pod pritiskom jer je sve jasnije da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) zbog i dalje povišene inflacije povećati kamatne stope više nego što se očekivalo.

A to znači da će oslabiti potražnja za naftom jer će se usporiti rast najveće svjetske ekonomije i najvećeg potrošača nafte u svijetu.

Te zabrinutosti izazvao je predsjednik Feda Jerome Powell koji je polovinom prošle sedmice upozorio da bi kamatne stope mogle biti povećane više i bržim tempom nego što se očekivalo.

