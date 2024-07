Oštar pad cijena nafte

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice su oštro pale zbog smanjene kineske potražnje, kao i očekivanja da bi se mogao postići sporazum o prekidu vatre u Gazi koji bi mogao ublažiti napetosti na Bliskom istoku i propratne zabrinutosti oko snabdjevanja.

Na londonskom tržištu barel Brenta pojeftinio je prošle sedmice više od jedan odsto, na 81,13 USD. Istovremeno, na američkom tržištu barel WTI nafte pojeftinio je više od tri odsto, na 77,16 USD, prenosi SEEbiz.

Uprkos podatku o porastu američke ekonomije u drugom tromjesečju 2,8 odsto na godišnjem nivou, što je u početku podržalo rast cijena na naftnim tržištima, ponovo su prevladale zabrinutosti oko potražnje u drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji – Kini.

Nedavni podaci, naime, ukazuju da je ukupni kineski uvoz loživog ulja pao 11 odsto u prvoj polovini godine. Iznenađujuće snižavanje kamatnih stopa u Kini izazvalo je zabrinutosti oko toga da se Peking muči oko ponovnog oživljavanja privrede.

“Kineska potražnja slabi, a s njom padaju i cijene sirove nafte”, kazao je direktor energetskih terminskih poslova u Mizuhu u Njujorku, Bob Yawger.

On je dodao da kineskoj ekonomiji prijeti ulazak u deflacioni ciklus, gdje će cijene padati zbog slabljenja potražnje.

“A to je otprilike najgori mogući scenarij za zemlju koja je najveći uvoznik sirove nafte na planetu”, ocijenio je Yawger.

U međuvremenu, očekuje se i slabljenje potražnje najvećeg svjetskog potrošača nafte, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), zbog toga što se američke rafinerije pripremaju smanjiti proizvodnju kako se bliži kraj ljetne sezone vožnje početkom septembra.

Druga najveća američka rafinerija, Valero Energy najavila je da će njenih 14 rafinerija raditi s 92 odsto ukupnog kapaciteta u trećem kvartalu, dok su u drugom radile s 94 odsto kapaciteta.

